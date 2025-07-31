Российский защитник «Спартака» может перейти в клуб-участник еврокубков

Правый защитник «Спартака»Юрий Коледин с большой долей вероятности перейдет в «Риеку».
В хорватском клубе приняли положительное решение по россиянину, который уже почти месяц тренируется с командой. Теперь «Риеке» предстоят переговоры со «Спартаком» по трансферу футболиста.
Коледин является воспитанником академии «Зенита». В структуре «Спартака» игрок находится с февраля 2024 года. В московский клуб Коледин перешел из петербургской «Звезды». За основной состав красно-белых он не играл.
Коледин выступал на правах аренды за «Торпедо» и «Сатурн». В этом году провел за подмосковный клуб 10 матчей во Второй лиге, отметился 1 ассистом. Также играл за молодежную и юношеские сборные России.
- Контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего Коледина в 250 тысяч евро.
- «Риека» в прошлом сезоне стала чемпионом Хорватии. Команда на этой неделе вылетела из отбора Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей «Лудогорцу».
- «Риека» продолжит выступления в 3-м отборочном раунде Лиги Европы.
Источник: Metaratings.ru