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  • Российский защитник «Спартака» может перейти в клуб-участник еврокубков

Российский защитник «Спартака» может перейти в клуб-участник еврокубков

Сегодня, 13:35
1

Правый защитник «Спартака»Юрий Коледин с большой долей вероятности перейдет в «Риеку».

В хорватском клубе приняли положительное решение по россиянину, который уже почти месяц тренируется с командой. Теперь «Риеке» предстоят переговоры со «Спартаком» по трансферу футболиста.

Коледин является воспитанником академии «Зенита». В структуре «Спартака» игрок находится с февраля 2024 года. В московский клуб Коледин перешел из петербургской «Звезды». За основной состав красно-белых он не играл.

Коледин выступал на правах аренды за «Торпедо» и «Сатурн». В этом году провел за подмосковный клуб 10 матчей во Второй лиге, отметился 1 ассистом. Также играл за молодежную и юношеские сборные России.

  • Контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего Коледина в 250 тысяч евро.
  • «Риека» в прошлом сезоне стала чемпионом Хорватии. Команда на этой неделе вылетела из отбора Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей «Лудогорцу».
  • «Риека» продолжит выступления в 3-м отборочном раунде Лиги Европы.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Хорватия. Футбольная лига Спартак Спартак-2 Риека Коледин Юрий
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Комментарии (1)
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VVM1964
1753958362
Ну у нас же переизбыток правых и левых защитников !(... Интересно было бы этого молодого посмотреть в деле !... А хорватам можно Хлусевича отдать бесплатно или даже с доплатой !)))...
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