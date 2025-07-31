Российский защитник «Спартака» может перейти в клуб-участник еврокубков

Правый защитник «Спартака»Юрий Коледин с большой долей вероятности перейдет в «Риеку».

В хорватском клубе приняли положительное решение по россиянину, который уже почти месяц тренируется с командой. Теперь «Риеке» предстоят переговоры со «Спартаком» по трансферу футболиста.

Коледин является воспитанником академии «Зенита». В структуре «Спартака» игрок находится с февраля 2024 года. В московский клуб Коледин перешел из петербургской «Звезды». За основной состав красно-белых он не играл.

Коледин выступал на правах аренды за «Торпедо» и «Сатурн». В этом году провел за подмосковный клуб 10 матчей во Второй лиге, отметился 1 ассистом. Также играл за молодежную и юношеские сборные России.