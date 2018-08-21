Полузащитник «Ахмата» Роши из-за разрыва крестообразной связки пропустит полгода

Желаем полузащитнику «Ахмата» Одисе Роши скорейшего ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ и возвращения в футбольный строй.
Пусть процесс реабилитации пройдёт успешно.
Важно выдержать сроки и раньше времени не давать нагрузки.
У каждого игрока они индивидуальные.
Это надо учитывать в процессе реабилитации.
Дома и родные стены помогают.
Полузащитник «Ахмата» Одисе Роши из-за повреждения крестообразной связки колена пропустит около полугода.
В понедельник 27-летний албанец перенесет операцию в Риме.
Роши получил травму в матче 4-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).
В нынешнем сезоне хавбек провел четыре матча в Премьер-лиге и заработал одну желтую карточку.