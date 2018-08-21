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    Полузащитник «Ахмата» Роши из-за разрыва крестообразной связки пропустит полгода

    Полузащитник «Ахмата» Одисе Роши из-за повреждения крестообразной связки колена пропустит около полугода.

    В понедельник 27-летний албанец перенесет операцию в Риме.

    Роши получил травму в матче 4-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

    В нынешнем сезоне хавбек провел четыре матча в Премьер-лиге и заработал одну желтую карточку.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    21.08.2018 22:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 22 августа 2018, 15:03

      Желаем полузащитнику «Ахмата» Одисе Роши скорейшего ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ и возвращения в футбольный строй.
      Пусть процесс реабилитации пройдёт успешно.
      Важно выдержать сроки и раньше времени не давать нагрузки.
      У каждого игрока они индивидуальные.
      Это надо учитывать в процессе реабилитации.
      Дома и родные стены помогают.

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      Рейтинг: +3120

      erma 21 августа 2018, 23:59

      Не брат Педро Роши?

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 21 августа 2018, 23:58

      здоровья Одисе!!!!!

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