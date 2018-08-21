Полузащитник «Ахмата» Роши из-за разрыва крестообразной связки пропустит полгода

Полузащитник «Ахмата» Одисе Роши из-за повреждения крестообразной связки колена пропустит около полугода.

В понедельник 27-летний албанец перенесет операцию в Риме.

Роши получил травму в матче 4-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

В нынешнем сезоне хавбек провел четыре матча в Премьер-лиге и заработал одну желтую карточку.