«Ахмат» отдал Роши в аренду венгерскому клубу

«Ахмат» объявил о переходе полузащитника Одисе Роши в «Дьошдьер».

29-летний футболист отправился в венгерский клуб в аренду до конца сезона.

Роши выступает за «Ахмат» с 2016 года.

Албанец провел 88 матчей, забил 12 голов и сделал 11 ассистов.

Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

Рыночная стоимость игрока – 1 миллион евро.