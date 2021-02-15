«Ахмат» отдал Роши в аренду венгерскому клубу

«Ахмат» объявил о переходе полузащитника Одисе Роши в «Дьошдьер».
29-летний футболист отправился в венгерский клуб в аренду до конца сезона.
- Роши выступает за «Ахмат» с 2016 года.
- Албанец провел 88 матчей, забил 12 голов и сделал 11 ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 1 миллион евро.
Полузащитник Одисе Роши на правах аренды до конца сезона перешeл в венгерский клуб «Диошдьeр».Желаем удачи Одисе! pic.twitter.com/kXsAsNf2YA— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) February 15, 2021