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    «Ахмат» отдал Роши в аренду венгерскому клубу

    «Ахмат» объявил о переходе полузащитника Одисе Роши в «Дьошдьер».

    29-летний футболист отправился в венгерский клуб в аренду до конца сезона.

    • Роши выступает за «Ахмат» с 2016 года.
    • Албанец провел 88 матчей, забил 12 голов и сделал 11 ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 1 миллион евро.

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    Источник: Официальный твиттер «Ахмата»

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