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    Семенов, Роши и Бериша присоединились к «Ахмату» в Австрии

    В Австрии продолжается сбор грозненского «Ахмата». Команда ведет подготовку в предстоящему новому сезону. В воскресенье футболисты приняли участие в двух тренировках. Кроме того, в расположение клуба прибыли игроки, которые пропустили старт сборов из-за игр за свои национальные сборные.

    «Продолжаются тренировочные будни чеченской команды на австрийских сборах. В воскресенье на обеих тренировках упор делался на тактическую работу. Подъехали «сборники». Если Андрей Семенов сразу начал тренироваться в общей группе, то Одисе Роши и Бернард Бериша на утренних занятиях занимались отдельно от основной группы, а уже на вечерней тренировке работали по полной программе.

    Весьма оригинально поздравил коллектив медицинский штаб клуба с их профессиональным праздником. Однако менять футболки после того, как игроки облили их водой, не пришлось – погода в воскресенье была солнечной», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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    Источник: Instagram

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    19.06.2017 07:14
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