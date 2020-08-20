Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Нобоа, Понсе и Азмун – в сборной третьего тура РПЛ по версии Opta

    Опубликована символическая сборная по итогам третьего тура российской Премьер-лиги по версии Opta Sports.

    В команду включены футболисты из девяти клубов – «Краснодара», «Сочи», «Тамбова», «Локомотива», «Химок», «Спартака», «Ахмата», «Зенита» и «Урала».

    Вратарь: Илья Помазун («Урал»);

    Защитники: Александр Каплиенко («Тамбов»), Миха Мевля («Сочи»), Дмитрий Тихий («Химки»), Дмитрий Живоглядов («Локомотив»);

    Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Одисе Роши («Ахмат»);

    Нападающие: Эсекьель Понсе («Спартак»), Маркус Берг («Краснодар»), Сердар Азмун («Зенит»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер «Матч Премьер»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:31
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1448

      ААМ 5 секунд назад

      Опять старая песня. Зенит лидер и победил ЦСКА, а в сборной тура кто угодно и один Азмун.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      Отчим_Бората 25 минут назад

      ... Пацаны ваще ребята!!!! Ну а Вы, уважаемые, простите меня за пасынка.... Нам с мамкой стыдно за него...

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78559
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru