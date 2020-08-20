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  • Нобоа, Понсе и Азмун – в сборной третьего тура РПЛ по версии Opta

Нобоа, Понсе и Азмун – в сборной третьего тура РПЛ по версии Opta

20 августа 2020, 19:31
4

Опубликована символическая сборная по итогам третьего тура российской Премьер-лиги по версии Opta Sports.

В команду включены футболисты из девяти клубов – «Краснодара», «Сочи», «Тамбова», «Локомотива», «Химок», «Спартака», «Ахмата», «Зенита» и «Урала».

Вратарь: Илья Помазун («Урал»);

Защитники: Александр Каплиенко («Тамбов»), Миха Мевля («Сочи»), Дмитрий Тихий («Химки»), Дмитрий Живоглядов («Локомотив»);

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Одисе Роши («Ахмат»);

Нападающие: Эсекьель Понсе («Спартак»), Маркус Берг («Краснодар»), Сердар Азмун («Зенит»).

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Источник: Твиттер «Матч Премьер»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сочи Тамбов Локомотив Химки Спартак Ахмат Зенит Урал Нобоа Кристиан Берг Маркус Газинский Юрий Живоглядов Дмитрий Тихий Дмитрий Роши Одисе Помазун Илья Азмун Сердар Каплиенко Александр Понсе Эсекьель Мевля Миха
Комментарии (4)
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ААМ
1597942775
Опять старая песня. Зенит лидер и победил ЦСКА, а в сборной тура кто угодно и один Азмун.
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srg38
1597942935
Живоглядов?! что Живоглядов, что Жемалетдинов - играют ХЕРОВАТО
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paracetamol
1597948143
Все дерьмо собрали? Согласен, что несчастным должен быть свет в окошке. Но где Ловрен, Малколм, Себа и др. игроки Зенита, показавшие замечательный футбол?!
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Йост
1597950654
А лучший где?
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