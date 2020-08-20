Нобоа, Понсе и Азмун – в сборной третьего тура РПЛ по версии Opta

Опубликована символическая сборная по итогам третьего тура российской Премьер-лиги по версии Opta Sports.
В команду включены футболисты из девяти клубов – «Краснодара», «Сочи», «Тамбова», «Локомотива», «Химок», «Спартака», «Ахмата», «Зенита» и «Урала».
Вратарь: Илья Помазун («Урал»);
Защитники: Александр Каплиенко («Тамбов»), Миха Мевля («Сочи»), Дмитрий Тихий («Химки»), Дмитрий Живоглядов («Локомотив»);
Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Одисе Роши («Ахмат»);
Нападающие: Эсекьель Понсе («Спартак»), Маркус Берг («Краснодар»), Сердар Азмун («Зенит»).
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Источник: Твиттер «Матч Премьер»