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Новости сборной Австрии по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.oefb.at/
Тренер:
Ральф Рангник
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Результаты
Расписание
Таблица
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Мостовой сказал, какая критика бесит его больше всего
3 июля
5
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Тренер сборной Испании – о выходе в 1/8 финала: «Мы почти достигли совершенства»
3 июля
1
Комментарий Рангника после вылета Австрии с ЧМ-2026
3 июля
1
Тренер сборной Испании прокомментировал разгромную победу над Австрией в 1/16 финала ЧМ-2026
3 июля
Аршавин выявил слабое место в сборной Испании
3 июля
4
Вратарь сборной Испании Симон установил рекорд чемпионата мира
3 июля
6
ЧМ-2026. Испания прошла в 1/8 финала, разгромив Австрию – 3:0!
2 июля
11
Видео
Обзор матча Испания – Австрия голы и лучшие моменты (Видео)
2 июля
Фото
18-летний Ямаль приехал на матч ЧМ с бриллиантовым кулоном Бэтмена
2 июля
8
Трансляция
Испания – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 июля 2026
2 июля
Чемпионат мира 2026, 2-3 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
2 июля
Мостовой выявил нефутбольного человека в 1/16 ЧМ-2026
2 июля
5
Чемпионат мира 2026, 1-2 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
1 июля
Где смотреть матч Испания – Австрия: во сколько прямая трансляция 2 июля 2026
1 июля
Испания – Австрия: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026
1 июля
Чемпионат мира 2026, 30 июня – 1 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
30 июня
Чемпионат мира 2026, 29-30 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
29 июня
Видео
Обзор матча Алжир – Австрия голы и лучшие моменты (Видео)
28 июня
ЧМ-2026. Австрия вышла в плей-офф благодаря голу на 96-й минуте с Алжиром (3:3)
28 июня
5
Трансляция
Алжир – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2026
28 июня
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Где смотреть матч Алжир – Австрия: во сколько прямая трансляция 28 июня 2026
27 июня
Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
25 июня
Клопп – о Месси: «Говорят, что ходит пешком, а он изучает поле»
25 июня
1
Чемпионат мира 2026, 24-25 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
24 июня
2
Рангник высказался о поражении Австрии от Аргентины и дубле Месси
23 июня
1
Чемпионат мира 2026, 23-24 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
23 июня
3
1
2
3
4
5
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«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
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