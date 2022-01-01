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Австрия
Состав
Состав сборной Австрии по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.oefb.at/
Тренер:
Ральф Рангник
Состав
Статистика
Новости
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
1
Шлагер А.
Вердер
Вра
30
€ 2 млн
3
Дансо К.
Сандерленд
Защ
27
€ 20 млн
8
Алаба Д.
Реал
Защ
34
€ 3 млн
5
Пош С.
Майнц
Защ
29
€ 6 млн
20
Лаймер К.
Бавария
Пол
29
€ 25 млн
6
Зайвальд Н.
РБ Лейпциг
Пол
25
€ 25 млн
4
Шлагер К.
Ноттингем Форест
Пол
28
€ 18 млн
9
Забитцер М.
Боруссия Д
Пол
32
€ 6 млн
18
Шмид Р.
Фрозиноне
Пол
26
€ 15 млн
24
Ваннер П.
ПСВ
Пол
20
€ 22 млн
11
Грегоритч М.
Аугсбург
Нап
32
€ 1.5 млн
12
Вигеле Ф.
Виктория
Вра
25
€ 2.2 млн
13
Пенц П.
Брондбю
Вра
29
€ 2.2 млн
2
Аффенгрубер Д.
Фулхэм
Защ
25
€ 20 млн
15
Линхарт Ф.
Фрайбург
Защ
30
€ 10 млн
25
Свобода М.
Брайтон
Защ
27
€ 3.5 млн
23
Фридль М.
Вердер
Защ
28
€ 10 млн
16
Мвене Ф.
Майнц
Защ
32
€ 1.5 млн
22
Прасс А.
Хоффенхайм
Пол
25
€ 9 млн
19
Любичич Д.
Шальке-04
Пол
28
€ 3 млн
10
Гриллич Ф.
Фрозиноне
Пол
31
€ 2.5 млн
17
Чуквуэмека К.
Боруссия Д
Пол
22
€ 20 млн
26
Шепф А.
ЛАСК
Пол
32
€ 0.8 млн
21
Виммер П.
Хоффенхайм
Нап
25
€ 12 млн
7
Арнаутович М.
Црвена Звезда
Нап
37
€ 2 млн
14
Калайджич С.
ЛАСК
Нап
29
€ 4 млн
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 11, нападающих: 4
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