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Смотреть прямую трансляцию Испания против Австрии, 1/16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 июля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Австрия