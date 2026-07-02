02.07.2026, четверг, 22:00
Чемпионат мира, 1/16 финала
Чемпионат мира, 1/16 финала
3 : 0
Завершен
Составы команд
Испания
Испания
Австрия
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
19
Деян Любичич
ОП
10
Флориан Гриллич
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
26
Алессандро Шепф
ЦП
21
Патрик Виммер
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
14
Саша Калайджич
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Симон
24
Кукурелья
22
Кубарси
14
Ляпорт
12
Порро
16
Родри
20
Педри
21
Оярсабаль
10
Ольмо
19
Ямаль
15
Баэна
3-4-2-1
1
Шлагер
3
Дансо
8
Алаба
5
Пош
6
Зайвальд
4
Шлагер
9
Забитцер
20
Лаймер
18
Шмид
24
Ваннер
11
Грегоритч
14
Ляпорт
2
Пубиль
2
Пубиль
14
Ляпорт
19
Ямаль
9
Гави
9
Гави
19
Ямаль
10
Ольмо
6
Мерино
6
Мерино
10
Ольмо
20
Педри
8
Руис
8
Руис
20
Педри
15
Баэна
7
Торрес
7
Торрес
15
Баэна
5
Пош
22
Прасс
22
Прасс
5
Пош
4
Шлагер
10
Гриллич
10
Гриллич
4
Шлагер
6
Зайвальд
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
6
Зайвальд
11
Грегоритч
7
Арнаутович
7
Арнаутович
11
Грегоритч
18
Шмид
14
Калайджич
14
Калайджич
18
Шмид
Остались в запасе
Испания
Австрия
1
Давид Райя
ВР
13
Жоан Гарсия
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
17
Нико Уильямс
ПВ
11
Йереми Пино
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
19
Деян Любичич
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
21
Патрик Виммер
ПВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
13
Жоан Гарсия
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
17
Нико Уильямс
ПВ
11
Йереми Пино
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
19
Деян Любичич
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
21
Патрик Виммер
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Испания - Австрия
1
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
0
Нарушения
8
15
Офсайды
2
5
Количество передач
629
346
Сейвы
0
6
Точность передач %
90
82
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
2.84
0.32
xGP (предотвращенные голы)
-0.57
-0.57
Смотреть прямую трансляцию Испания против Австрии, 1/16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 июля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Австрия
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»