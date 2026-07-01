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Испания – Австрия: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026

01 июля 2026 8:45
Испания - Австрия
02 июл. 2026, четверг 22:00 | Чемпионат мира, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
1.98
Победа Испании с форой (-1,5)
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Матч 1/16 финала Чемпионата мира между Испанией и Австрией пройдет 2 июля 2026 года в Лас-Вегасе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум». Испанцы уверенно вышли из группы, не пропустив ни одного гола и одержав две победы, и подходят к плей-офф с идеальной обороной – всего два пропущенных в пяти последних матчах. Австрия заняла второе место в группе, сыграв вничью с Алжиром (3:3) и уступив Аргентине, но сумев пробиться в плей-офф благодаря победе над Иорданией. Сможет ли австрийская атака, забивающая в среднем 1,6 гола за матч, пробить непробиваемую оборону испанцев, или Испания продолжит свое победное шествие и пройдет в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Испании подходит к игре с впечатляющей статистикой: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда не проигрывает в трех последних матчах на турнире и не пропускает в трех последних, разгромив Саудовскую Аравию (4:0) и обыграв Уругвай (1:0) на групповом этапе. Испанцы действуют организованно в обороне и стабильно забивают, а их контроль мяча и позиционная игра позволяют диктовать условия сопернику. В очных встречах с Австрией испанцы имеют подавляющее преимущество – три победы и одна ничья при одном поражении, включая разгромы 5:1 и 9:0, что дает им серьезное психологическое преимущество.

Австрия подходит к игре с нестабильными показателями: восемь голов в пяти матчах (в среднем 1,6 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда забивает в трех последних матчах на турнире, но пропускает в трех последних, включая ничью с Алжиром (3:3) и поражение от Аргентины (0:2). Австрийцы умеют создавать моменты, но их оборона не всегда надежна, что против организованной игры испанцев может стать фатальным. В очных встречах с Испанией австрийцы уступают, и это создает дополнительное психологическое давление.

Итоговый вывод: Испания превосходит Австрию по всем компонентам – надежности обороны, контролю игры и историческому преимуществу. Австрия будет стараться играть вторым номером и рассчитывать на контратаки, но против испанского владения мячом их оборона вряд ли выдержит. Учитывая разницу в классе, опыт и историю противостояний, победа Испании выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Испании.

Форма и история личных встреч

Испания не пропускает в трех последних матчах на турнире и имеет подавляющее преимущество в очных встречах с Австрией – три победы и одна ничья при одном поражении, включая разгромы 5:1 и 9:0. Это дает испанцам серьезное психологическое преимущество и делает их явными фаворитами в этом противостоянии.

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
8
Забитых мячей
1
4
В среднем за матч
0.5
5:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:5
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Товарищеские матчи. Сборные,
Австрия
1 : 5
18.11.2009
Испания

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
16
Родри
(К) ОП
20
Педри
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
15
Алекс Баэна
ЛВ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Австрия
1
Александер Шлагер
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
8
Давид Алаба
(К) ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
20
Конрад Лаймер
ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
18
Романо Шмид
АП
24
Пауль Ваннер
АП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Испания
1
Давид Райя
ВР
13
Жоан Гарсия
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
9
Гави
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
17
Нико Уильямс
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
11
Йереми Пино
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Австрия
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
19
Деян Любичич
ОП
10
Флориан Гриллич
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
26
Алессандро Шепф
ЦП
21
Патрик Виммер
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
14
Саша Калайджич
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Симон
24
Кукурелья
22
Кубарси
14
Ляпорт
12
Порро
16
Родри
20
Педри
21
Оярсабаль
10
Ольмо
19
Ямаль
15
Баэна
3-4-2-1
1
Шлагер
3
Дансо
8
Алаба
5
Пош
6
Зайвальд
4
Шлагер
9
Забитцер
20
Лаймер
18
Шмид
24
Ваннер
11
Грегоритч
14
Ляпорт
2
Пубиль
2
Пубиль
14
Ляпорт
19
Ямаль
9
Гави
9
Гави
19
Ямаль
10
Ольмо
6
Мерино
6
Мерино
10
Ольмо
20
Педри
8
Руис
8
Руис
20
Педри
15
Баэна
7
Торрес
7
Торрес
15
Баэна
5
Пош
22
Прасс
22
Прасс
5
Пош
4
Шлагер
10
Гриллич
10
Гриллич
4
Шлагер
6
Зайвальд
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
6
Зайвальд
11
Грегоритч
7
Арнаутович
7
Арнаутович
11
Грегоритч
18
Шмид
14
Калайджич
14
Калайджич
18
Шмид
Остались в запасе
Испания
Австрия
1
Давид Райя
ВР
13
Жоан Гарсия
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
17
Нико Уильямс
ПВ
11
Йереми Пино
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
19
Деян Любичич
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
21
Патрик Виммер
ПВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
13
Жоан Гарсия
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
17
Нико Уильямс
ПВ
11
Йереми Пино
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
19
Деян Любичич
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
21
Патрик Виммер
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Ральф Рангник

Прогноз на победителя

Испания имеет идеальную оборону и многолетнее доминирование над Австрией, тогда как австрийцы уступают в классе и регулярно пропускают. Учитывая разницу в классе и историю личных встреч, победа Испании с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Испании с форой (-1,5) с коэффициентом 1.98. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/16 финала между Испанией и Австрией состоится 2 июля 2026 года в Лас-Вегасе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Испания – Австрия: смотреть онлайн

1.98
Победа Испании с форой (-1,5)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Чемпионат мира Австрия Испания
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