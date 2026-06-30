Матч 1/16 финала Чемпионата мира между Англией и ДР Конго пройдет 1 июля 2026 года в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Англичане уверенно вышли из группы, одержав две победы и сыграв вничью с Ганой, и подходят к плей-офф с впечатляющей обороной – всего два пропущенных в пяти последних матчах. ДР Конго заняла третье место в группе, но благодаря удачному раскладу пробилась в плей-офф, одержав победу над Узбекистаном (3:1) и сыграв вничью с Португалией. Сможет ли африканская команда навязать борьбу английскому фавориту, или Англия продолжит свое победное шествие и пройдет в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Англии подходит к игре в отличной форме: 10 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,0 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда обыграла Панаму (2:0) в последнем туре, а также победила Хорватию (4:2) и сыграла вничью с Ганой (0:0) на групповом этапе. Англичане действуют организованно в обороне, практически не позволяя соперникам создавать моменты, и стабильно забивают. В составе команды есть опытные лидеры, способные решить исход любого матча, а их дисциплина и класс делают их явными фаворитами в этом противостоянии.

ДР Конго подходит к игре с более скромными показателями: пять голов в пяти матчах (в среднем 1,0 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда одержала победу над Узбекистаном (3:1) в последнем туре, но до этого уступила Колумбии (0:1) и сыграла вничью с Португалией (1:1). Конголезцы действуют организованно в обороне и умеют использовать свои моменты, но их атака не столь эффективна, чтобы регулярно забивать топ-соперникам. В очных встречах с Англией они не играли, но против такого мощного соперника им будет крайне сложно рассчитывать на положительный исход.

Итоговый вывод: Англия превосходит ДР Конго по всем компонентам – атакующей мощи, надежности обороны и классу игроков. ДР Конго будет стараться играть вторым номером и рассчитывать на контратаки, но против организованной игры англичан их оборона вряд ли выдержит. Учитывая разницу в классе и текущую форму, победа Англии выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Англии.

Форма и история личных встреч

Англия практически не пропускает (0,4 гола в среднем) и стабильно забивает, тогда как ДР Конго уступает в атакующей мощи и регулярно пропускает. Ранее сборные не встречались, однако текущая форма и класс английской сборной не оставляют сомнений в их превосходстве.

Прогноз на победителя

Англия имеет надежную оборону и мощную атаку, тогда как ДР Конго уступает в классе и не показывает достаточной эффективности, чтобы конкурировать с таким соперником. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Англии с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Англии с форой (-1,5) с коэффициентом 1.83. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/16 финала между Англией и ДР Конго состоится 1 июля 2026 года в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».