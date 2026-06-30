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Англия – ДР Конго: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026

30 июня 2026 8:01
Англия - ДР Конго
01 июл. 2026, среда 19:00 | Чемпионат мира, 1/16 финала
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1.83
Победа Англии с форой (-1,5)
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Матч 1/16 финала Чемпионата мира между Англией и ДР Конго пройдет 1 июля 2026 года в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Англичане уверенно вышли из группы, одержав две победы и сыграв вничью с Ганой, и подходят к плей-офф с впечатляющей обороной – всего два пропущенных в пяти последних матчах. ДР Конго заняла третье место в группе, но благодаря удачному раскладу пробилась в плей-офф, одержав победу над Узбекистаном (3:1) и сыграв вничью с Португалией. Сможет ли африканская команда навязать борьбу английскому фавориту, или Англия продолжит свое победное шествие и пройдет в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Англии подходит к игре в отличной форме: 10 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,0 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда обыграла Панаму (2:0) в последнем туре, а также победила Хорватию (4:2) и сыграла вничью с Ганой (0:0) на групповом этапе. Англичане действуют организованно в обороне, практически не позволяя соперникам создавать моменты, и стабильно забивают. В составе команды есть опытные лидеры, способные решить исход любого матча, а их дисциплина и класс делают их явными фаворитами в этом противостоянии.

ДР Конго подходит к игре с более скромными показателями: пять голов в пяти матчах (в среднем 1,0 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда одержала победу над Узбекистаном (3:1) в последнем туре, но до этого уступила Колумбии (0:1) и сыграла вничью с Португалией (1:1). Конголезцы действуют организованно в обороне и умеют использовать свои моменты, но их атака не столь эффективна, чтобы регулярно забивать топ-соперникам. В очных встречах с Англией они не играли, но против такого мощного соперника им будет крайне сложно рассчитывать на положительный исход.

Итоговый вывод: Англия превосходит ДР Конго по всем компонентам – атакующей мощи, надежности обороны и классу игроков. ДР Конго будет стараться играть вторым номером и рассчитывать на контратаки, но против организованной игры англичан их оборона вряд ли выдержит. Учитывая разницу в классе и текущую форму, победа Англии выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Англии.

Форма и история личных встреч

Англия практически не пропускает (0,4 гола в среднем) и стабильно забивает, тогда как ДР Конго уступает в атакующей мощи и регулярно пропускает. Ранее сборные не встречались, однако текущая форма и класс английской сборной не оставляют сомнений в их превосходстве.

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Нико О'Райли
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
2
Эзри Конса
ЦЗ
26
Джарел Куанса
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛП
8
Эллиот Андерсон
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
17
Морган Роджерс
ЦП
7
Букайо Сака
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
ДР Конго
0
Лионель Мпаси
ВР
0
Артюр Масуаку
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
0
Брайан Чипенга
ЛП
14
Ноа Садики
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
7
Натанаэль Мбюкю
ПП
20
Йоанн Висса
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
4-5-1
1
Пикфорд
3
О'Райли
6
Гехи
2
Конса
26
Куанса
11
Рэшфорд
8
Андерсон
10
Беллингем
17
Роджерс
7
Сака
9
Кейн
4-4-2
0
Мпаси
2
Ван-Биссака
4
Туанзебе
22
Мбемба
0
Масуаку
7
Мбюкю
14
Садики
8
Мутуссами
0
Чипенга
17
Бакамбу
20
Висса
Остались в запасе
Англия
ДР Конго
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Себастьен Десабр
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Себастьен Десабр

Прогноз на победителя

Англия имеет надежную оборону и мощную атаку, тогда как ДР Конго уступает в классе и не показывает достаточной эффективности, чтобы конкурировать с таким соперником. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Англии с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Англии с форой (-1,5) с коэффициентом 1.83. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/16 финала между Англией и ДР Конго состоится 1 июля 2026 года в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Англия – ДР Конго: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026

1.83
Победа Англии с форой (-1,5)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Чемпионат мира ДР Конго Англия
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