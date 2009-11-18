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Расписание матчей
Австрия - Испания
Австрия - Испания: обзор матча 18 ноября 2009
Австрия
18.11.2009, среда, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 5
Завершен
Испания
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Австрия - Испания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
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14.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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Информация о матче
Стадион:
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