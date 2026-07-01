Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

БАТЭ – «Гомель»: кто победит в матче 14 тура Высшей лиги Беларуси 2026

01 июля 2026 8:36
БАТЭ - Гомель
02 июл. 2026, четверг 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
победа «Гомеля»
Сделать ставку

Матч 14 тура Высшей лиги между «БАТЭ» и «Гомель» пройдет 2 июля 2026 года в Борисове на стадионе «Борисов-Арена». Хозяева переживают глубочайший кризис: они не могут выиграть уже 11 матчей подряд в чемпионате и занимают предпоследнее место с девятью очками. «Гомель», напротив, находится в верхней части таблицы на пятой строчке с 22 очками и стабильно забивает в четырех последних матчах. Сможет ли легендарный борисовский клуб прервать свою ужасную серию и навязать борьбу фавориту, или «Гомель» продолжит победное шествие и закрепится в лидирующей группе?

Кто победит в матче

«БАТЭ» подходит к игре с нестабильными показателями: восемь голов в пяти последних матчах (1,6 в среднем) и девять пропущенных (1,8). Команда не может выиграть уже 11 матчей подряд и пропускает в пяти последних. Борисовчане забивают, но их оборона регулярно допускает ошибки, что не позволяет им добывать победы. Домашнее поле может стать фактором, но против такого организованного соперника, как «Гомель», борисовчанам будет крайне сложно прервать свою негативную серию.

«Гомель» подходит к игре с более сбалансированными показателями: шесть голов в пяти матчах (1,2 в среднем) и четыре пропущенных (0,8). Команда забивает в четырех последних матчах чемпионата и показывает стабильные результаты, что позволяет им уверенно идти в верхней части таблицы. В очных встречах с «БАТЭ» «Гомель» имеет преимущество – три победы в последних пяти матчах, что дает гостям психологическое преимущество. Учитывая текущую форму и уверенность гомельчан, они выглядят явными фаворитами в этом противостоянии.

Итоговый вывод: «Гомель» превосходит «БАТЭ» по стабильности и турнирному положению, тогда как хозяева переживают затяжной кризис и не могут победить уже 11 матчей. Учитывая разницу в форме и историю личных встреч, победа «Гомеля» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Гомеля».

Форма и история личных встреч

«БАТЭ» не может выиграть в 11 последних матчах и регулярно пропускает, тогда как «Гомель» стабильно забивает в четырех последних матчах и имеет преимущество в очных встречах – три победы в последних пяти играх. Учитывая текущую форму и уверенность гостей, «Гомель» выглядит явным фаворитом.

Личные встречи
54% (19)
29% (10)
17% (6)
53
Забитых мячей
25
1.51
В среднем за матч
0.71
4:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
БАТЭ
0 : 1
02.07.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Гомель
2 : 3
22.08.2025
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
БАТЭ
0 : 0
12.04.2025
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Гомель
2 : 0
18.08.2024
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
БАТЭ
1 : 3
06.04.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
1 : 2
26.09.2023
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Гомель
0 : 2
18.03.2023
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Гомель
0 : 1
04.09.2022
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
БАТЭ
2 : 1
22.04.2022
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Гомель
2 : 2
02.08.2021
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
БАТЭ
3 : 2
03.04.2021
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
БАТЭ
1 : 1
19.10.2019
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Гомель
0 : 2
01.06.2019
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Гомель
0 : 1
28.10.2018
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
БАТЭ
3 : 0
13.06.2018
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
3 : 0
29.07.2017
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Гомель
1 : 1
01.04.2017
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Гомель
0 : 0
14.08.2015
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
БАТЭ
2 : 0
25.04.2015
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
БАТЭ
4 : 0
22.11.2014
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
05.10.2014
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
БАТЭ
0 : 0
22.06.2014
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Гомель
0 : 3
13.04.2014
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
БАТЭ
2 : 0
01.12.2013
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Гомель
0 : 1
20.10.2013
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Гомель
3 : 2
18.08.2013
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
БАТЭ
1 : 2
24.05.2013
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Гомель
1 : 2
02.09.2012
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
БАТЭ
0 : 0
17.08.2012
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Гомель
0 : 1
12.05.2012
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
БАТЭ
0 : 0
02.10.2011
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
БАТЭ
1 : 1
20.08.2011
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Гомель
0 : 0
21.05.2011
БАТЭ
Чемпионат Белоруссии, 26 тур
БАТЭ
3 : 0
08.11.2009
Гомель
Чемпионат Белоруссии, 13 тур
Гомель
0 : 3
10.07.2009
БАТЭ
Показать все

Прогноз на победителя

«Гомель» имеет преимущество в классе и стабильно обыгрывает «БАТЭ» в последних очных встречах, тогда как хозяева переживают затяжной кризис и не могут победить уже 11 матчей. Учитывая разницу в форме и турнирное положение, победа «Гомеля» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Гомеля» с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 14 тура Высшей лиги между «БАТЭ» и «Гомель» состоится 2 июля 2026 года в Борисове на стадионе «Борисов-Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Беларусь 5».

БАТЭ – «Гомель»: смотреть онлайн

1.85
победа «Гомеля»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Гомель БАТЭ
Другие прогнозы
07.07.2026
23:00
2.30
Чемпионат мира, 1/8 финала
Швейцария - Колумбия
Победа Колумбии
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+