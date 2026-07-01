Матч 14 тура Высшей лиги между «БАТЭ» и «Гомель» пройдет 2 июля 2026 года в Борисове на стадионе «Борисов-Арена». Хозяева переживают глубочайший кризис: они не могут выиграть уже 11 матчей подряд в чемпионате и занимают предпоследнее место с девятью очками. «Гомель», напротив, находится в верхней части таблицы на пятой строчке с 22 очками и стабильно забивает в четырех последних матчах. Сможет ли легендарный борисовский клуб прервать свою ужасную серию и навязать борьбу фавориту, или «Гомель» продолжит победное шествие и закрепится в лидирующей группе?

Кто победит в матче

«БАТЭ» подходит к игре с нестабильными показателями: восемь голов в пяти последних матчах (1,6 в среднем) и девять пропущенных (1,8). Команда не может выиграть уже 11 матчей подряд и пропускает в пяти последних. Борисовчане забивают, но их оборона регулярно допускает ошибки, что не позволяет им добывать победы. Домашнее поле может стать фактором, но против такого организованного соперника, как «Гомель», борисовчанам будет крайне сложно прервать свою негативную серию.

«Гомель» подходит к игре с более сбалансированными показателями: шесть голов в пяти матчах (1,2 в среднем) и четыре пропущенных (0,8). Команда забивает в четырех последних матчах чемпионата и показывает стабильные результаты, что позволяет им уверенно идти в верхней части таблицы. В очных встречах с «БАТЭ» «Гомель» имеет преимущество – три победы в последних пяти матчах, что дает гостям психологическое преимущество. Учитывая текущую форму и уверенность гомельчан, они выглядят явными фаворитами в этом противостоянии.

Итоговый вывод: «Гомель» превосходит «БАТЭ» по стабильности и турнирному положению, тогда как хозяева переживают затяжной кризис и не могут победить уже 11 матчей. Учитывая разницу в форме и историю личных встреч, победа «Гомеля» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Гомеля».

Форма и история личных встреч

«БАТЭ» не может выиграть в 11 последних матчах и регулярно пропускает, тогда как «Гомель» стабильно забивает в четырех последних матчах и имеет преимущество в очных встречах – три победы в последних пяти играх. Учитывая текущую форму и уверенность гостей, «Гомель» выглядит явным фаворитом.

Прогноз на победителя

«Гомель» имеет преимущество в классе и стабильно обыгрывает «БАТЭ» в последних очных встречах, тогда как хозяева переживают затяжной кризис и не могут победить уже 11 матчей. Учитывая разницу в форме и турнирное положение, победа «Гомеля» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Гомеля» с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 14 тура Высшей лиги между «БАТЭ» и «Гомель» состоится 2 июля 2026 года в Борисове на стадионе «Борисов-Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Беларусь 5».