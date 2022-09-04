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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - БАТЭ
Гомель - БАТЭ: обзор матча 04 сентября 2022
Гомель
04.09.2022, воскресенье, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
БАТЭ
9'
Н. Милич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - БАТЭ
90'
+5
Замена
Д. Достанич
️️️️
Н. Милич
90'
+1
Замена
И. Василевич
️️️️
В. Громыко
Замена
Е. Малашевич
️️️️
К. Шевченко
80'
75'
Замена
А. Шуманский
️️️️
В. Сотников
Замена
Д. Козловский
️️️️
А. Ануфриев
60'
Желтая карточка
Я. Эммануэль Аффи
45'
+1
9'
ГОЛ! 0:1!
Н. Милич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
16
Денис Садовский
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Игорь Костров
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
24
Сиди Бане
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
26
Неманья Милич
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
13
Илья Алексиевич
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
15
Денис Козловский
ПВ
71
Александр Наумович
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
5
Александр Мартынов
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
25
Илья Василевич
ЦФ
89
Александр Французов
ЦФ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Садовский
8
Пантя
55
Аффи
3
Сокол
22
Шевченко
19
Кучинский
8
Костров
25
Бага
26
Седько
8
Ануфриев
9
Гоголашвили
4-1-3-1-1
47
Кудравец
27
Нечаев
44
Малькевич
24
Бане
26
Бордачев
15
Бочеров
3
Бессмертный
21
Драгун
33
Сотников
55
Громыко
26
Милич
22
Шевченко
7
Малашевич
7
Малашевич
22
Шевченко
8
Ануфриев
15
Козловский
15
Козловский
8
Ануфриев
55
Громыко
25
Василевич
25
Василевич
55
Громыко
26
Милич
10
Достанич
10
Достанич
26
Милич
33
Сотников
99
Шуманский
99
Шуманский
33
Сотников
Остались в запасе
Гомель
БАТЭ
87
Олег Ковалев
ВР
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
13
Илья Алексиевич
ЦП
71
Александр Наумович
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
51
Вячеслав Дергачев
ВР
5
Александр Мартынов
ЦЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
Остались в запасе
87
Олег Ковалев
ВР
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
13
Илья Алексиевич
ЦП
71
Александр Наумович
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
5
Александр Мартынов
ЦЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Главный тренер
Александр Михайлов
Статистика матча Гомель - БАТЭ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
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