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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - БАТЭ
Гомель - БАТЭ: обзор матча 18 августа 2024
Гомель
18.08.2024, воскресенье, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
БАТЭ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - БАТЭ
Замена
Е. Трояков
️️️️
Р. Давискиба
90'
+1
Замена
Н. Некрасов
️️️️
К. Ермакович
81'
77'
Желтая карточка
Я. Эммануэль Аффи
Замена
И. Грищенко
️️️️
А. Потапенко
73'
66'
Замена
К. Черноок
️️️️
А. Ануфриев
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
15
Anton Semenov
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
БАТЭ
30
Boris Pankratov
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
88
Захар Гицелев
ЦФ
4-1-2-3
44
Клещук
22
Шевченко
3
Чаговец
4
Ращеня
16
Заяц
42
Абдуллахи
17
Потапенко
37
Давискиба
8
Ермакович
11
Эффаге
11
Антилевский
3-3-2-1-1
35
Скопец
55
Аффи
5
Мартынов
98
Свидинский
4
Хадаркевич
13
Алексиевич
14
Жимо
33
Сотников
68
Жульпа
8
Ануфриев
89
Джикия
37
Давискиба
30
Трояков
30
Трояков
37
Давискиба
8
Ермакович
18
Некрасов
18
Некрасов
8
Ермакович
17
Потапенко
9
Грищенко
9
Грищенко
17
Потапенко
8
Ануфриев
17
Черноок
17
Черноок
8
Ануфриев
Остались в запасе
Гомель
БАТЭ
21
Александр Нечаев
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
15
Anton Semenov
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
30
Boris Pankratov
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
8
Владислав Русенчик
ЦП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
88
Захар Гицелев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
15
Anton Semenov
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
Остались в запасе
30
Boris Pankratov
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
8
Владислав Русенчик
ЦП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
88
Захар Гицелев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Гомель - БАТЭ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
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