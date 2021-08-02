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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - БАТЭ
Гомель - БАТЭ: обзор матча 02 августа 2021
Гомель
02.08.2021, понедельник, 20:50
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
2 : 2
Завершен
БАТЭ
45+2'
A. Vaskov
88'
А. Васильев
18'
Д. Бессмертный
70'
Д. Юсов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гомель - БАТЭ
90'
+2
Замена
С. Волков
️️️️
Н. Милич
90'
+1
Замена
И. Василевич
️️️️
Д. Бессмертный
ГОЛ! 2:2!
А. Васильев
Пас отдал
Н. Некрасов
88'
Замена
Д. Бородин
️️️️
A. Vaskov
82'
81'
Замена
Ш. Умаров
️️️️
Д. Юсов
Замена
П. Чикида
️️️️
И. Заяц
78'
70'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Юсов
Замена
Н. Некрасов
️️️️
Д. Гомза
66'
ГОЛ! 1:1!
A. Vaskov
45'
+2
Желтая карточка
В. Побудей
32'
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бессмертный
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
12
Алексей Иванов
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
16
Игорь Заяц
ЦФ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
30
Вадим Побудей
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
0
A. Vaskov
ЦФ
9
Александр Батищев
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
56
Руслан Юденков
ЦФ
22
Евгений Иваненко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
БАТЭ
31
Антон Чичкан
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
18
Павел Карасев
ОП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
26
Неманья Милич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Гомель
8
Юрий Пантя
ЦЗ
27
Александр Васильев
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦП
18
Никита Некрасов
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
27
Павел Чикида
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Pavel Rybak
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
5
Сергей Волков
ЦП
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
1-1-5
12
Иванов
8
Костров
9
Батищев
22
Иваненко
56
Юденков
11
Левицкий
0
4-1-4-1
31
Чичкан
27
Нечаев
6
Филипович
32
Филипович
26
Бордачев
18
Карасев
28
Юсов
3
Бессмертный
14
Яблонский
33
Нехайчик
26
Милич
0
9
Бородин
9
Бородин
0
27
Гомза
18
Некрасов
18
Некрасов
27
Гомза
16
Заяц
27
Чикида
27
Чикида
16
Заяц
26
Милич
5
Волков
5
Волков
26
Милич
28
Юсов
17
Умаров
17
Умаров
28
Юсов
3
Бессмертный
25
Василевич
25
Василевич
3
Бессмертный
Остались в запасе
Гомель
БАТЭ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
27
Александр Васильев
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦП
4
Антон Суша
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Pavel Rybak
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
8
Юрий Пантя
ЦЗ
27
Александр Васильев
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦП
4
Антон Суша
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Pavel Rybak
ЦЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Гомель - БАТЭ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
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