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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Гомель
БАТЭ - Гомель: обзор матча 22 апреля 2022
БАТЭ
22.04.2022, пятница, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Гомель
28'
В. Тор Виллумсон (П)
88'
А. Шуманский
90+5'
Р. Адеола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Гомель
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Р. Адеола
Замена
Я. Камара
️️️️
Н. Милич
90'
+2
Замена
М. Володько
️️️️
С. Драгун
89'
ГОЛ! 2:0!
А. Шуманский
Пас отдал
В. Тор Виллумсон
88'
Замена
А. Носко
️️️️
В. Громыко
77'
Замена
А. Шуманский
️️️️
Д. Бессмертный
72'
61'
Замена
А. Макась
️️️️
К. Ермакович
61'
Замена
В. Совпель
️️️️
А. Ануфриев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Тор Виллумсон
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
26
Неманья Милич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Гомель
16
Денис Садовский
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
7
Раймонд Адеола
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦФ
17
Андрей Потапенко
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
БАТЭ
2
Алексей Носко
ОП
11
Максим Володько
ЦП
99
Артем Шуманский
ЦП
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
66
Ямусса Камара
ЦФ
18
Никита Некрасов
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Гомель
19
Константин Кучинский
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
77
Василий Совпель
ЦП
97
Nikita Tsarenko
ЦП
87
Олег Ковалев
ЦФ
22
Кирилл Шевченко
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
3-3-2-1-1
47
Кудравец
6
Филипович
44
Малькевич
32
Филипович
26
Бордачев
11
Виллумсон
27
Нечаев
3
Бессмертный
21
Драгун
55
Громыко
26
Милич
3-4-3
16
Садовский
3
Матвейчик
3
Сокол
8
Пантя
13
Алексиевич
8
Костров
8
Ануфриев
7
Адеола
8
Ермакович
17
Потапенко
55
Аффи
55
Громыко
2
Носко
2
Носко
55
Громыко
21
Драгун
11
Володько
11
Володько
21
Драгун
3
Бессмертный
99
Шуманский
99
Шуманский
3
Бессмертный
26
Милич
66
Камара
66
Камара
26
Милич
8
Ануфриев
77
Совпель
77
Совпель
8
Ануфриев
8
Ермакович
15
Макась
15
Макась
8
Ермакович
Остались в запасе
БАТЭ
Гомель
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
18
Никита Некрасов
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
19
Константин Кучинский
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
97
Nikita Tsarenko
ЦП
87
Олег Ковалев
ЦФ
22
Кирилл Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
18
Никита Некрасов
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Остались в запасе
19
Константин Кучинский
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
97
Nikita Tsarenko
ЦП
87
Олег Ковалев
ЦФ
22
Кирилл Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Статистика матча БАТЭ - Гомель
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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