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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Гомель
БАТЭ - Гомель: обзор матча 26 сентября 2023
БАТЭ
26.09.2023, вторник, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Гомель
85'
Д. Лаптев
22'
А. Потапенко
70'
Д. Козловский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Гомель
88'
Замена
С. Матвейчик
️️️️
И. Ращеня
ГОЛ! 1:2!
Д. Лаптев
Пас отдал
А. Концевой
85'
Замена
Н. Некрасов
️️️️
С. Волков
84'
70'
ГОЛ! 0:2!
Д. Козловский
Пас отдал
Р. Адеола
Замена
Д. Гречихо
️️️️
С. Исламович
58'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
Д. Антилевский
56'
54'
Желтая карточка
А. Ануфриев
Замена
Д. Лаптев
️️️️
И. Василевич
46'
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Потапенко
Пас отдал
А. Ануфриев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
22
Сеад Исламович
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
80
Артем Концевой
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Гомель
23
Владислав Игнатьев
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
30
Александр Гутор
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
19
Денис Гречихо
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
4
Vladimir Dubrovsky
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
15
Денис Козловский
ПВ
4-1-2-3
47
Кудравец
14
Жимо
5
Мартынов
4
Хадаркевич
27
Нечаев
15
Бочеров
22
Исламович
5
Волков
90
Антилевский
25
Василевич
80
Концевой
4-1-1-2-2
23
Игнатьев
19
Кучинский
4
Ращеня
30
Трояков
42
Джон
19
Силинский
13
Алексиевич
8
Ануфриев
17
Потапенко
7
Адеола
11
Эффаге
22
Исламович
19
Гречихо
19
Гречихо
22
Исламович
5
Волков
18
Некрасов
18
Некрасов
5
Волков
90
Антилевский
98
Подстрелов
98
Подстрелов
90
Антилевский
25
Василевич
10
Лаптев
10
Лаптев
25
Василевич
4
Ращеня
3
Матвейчик
3
Матвейчик
4
Ращеня
Остались в запасе
БАТЭ
Гомель
51
Вячеслав Дергачев
ВР
30
Александр Гутор
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
4
Vladimir Dubrovsky
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
15
Денис Козловский
ПВ
Главный тренер
Владимир Невинский
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
30
Александр Гутор
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
9
Александр Шестюк
ЦФ
Остались в запасе
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
4
Vladimir Dubrovsky
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
15
Денис Козловский
ПВ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Главный тренер
Владимир Невинский
Статистика матча БАТЭ - Гомель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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