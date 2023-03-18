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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - БАТЭ
Гомель - БАТЭ: обзор матча 18 марта 2023
Гомель
18.03.2023, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
БАТЭ
44'
Д. Антилевский
73'
А. Французов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - БАТЭ
88'
Замена
А. Шестюк
️️️️
Д. Лаптев
83'
Замена
Т. Шарковский
️️️️
Д. Антилевский
73'
ГОЛ! 0:2!
А. Французов
72'
Замена
А. Французов
️️️️
В. Малькевич
Желтая карточка
Ю. Ловец
70'
68'
Желтая карточка
Я. Орешкевич
Замена
К. Ермакович
️️️️
А. Ануфриев
66'
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Антилевский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
11
Юрий Ловец
ЦП
10
Александр Савицкий
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
15
Денис Козловский
ПВ
Главный тренер
Владимир Невинский
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Шериф Жимо
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
24
Сиди Бане
ЦЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
19
Денис Гречихо
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Гомель
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
14
Владислав Драпеза
ЦП
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
44
Станислав Ижаковский
ЦФ
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
5
Александр Мартынов
ЦЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
89
Александр Французов
ЦФ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
3-2-2-3
87
Ковалев
25
Кузьменок
5
Мирошников
3
Матвейчик
30
Трояков
19
Кучинский
11
Ловец
10
Савицкий
17
Потапенко
8
Ануфриев
15
Козловский
4-1-1-1-2
47
Кудравец
44
Малькевич
20
Волков
24
Бане
14
Жимо
15
Бочеров
19
Гречихо
15
Орешкевич
90
Антилевский
10
Лаптев
8
Ануфриев
8
Ермакович
8
Ермакович
8
Ануфриев
90
Антилевский
10
Шарковский
10
Шарковский
90
Антилевский
44
Малькевич
89
Французов
89
Французов
44
Малькевич
10
Лаптев
9
Шестюк
9
Шестюк
10
Лаптев
Остались в запасе
Гомель
БАТЭ
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
14
Владислав Драпеза
ЦП
71
Александр Наумович
ЦФ
44
Станислав Ижаковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
55
Валерий Громыко
АП
51
Вячеслав Дергачев
ВР
5
Александр Мартынов
ЦЗ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Остались в запасе
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
14
Владислав Драпеза
ЦП
71
Александр Наумович
ЦФ
44
Станислав Ижаковский
ЦФ
Остались в запасе
55
Валерий Громыко
АП
51
Вячеслав Дергачев
ВР
5
Александр Мартынов
ЦЗ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча Гомель - БАТЭ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
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