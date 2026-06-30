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Бельгия – Сенегал: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026

30 июня 2026 8:00
Бельгия - Сенегал
01 июл. 2026, среда 23:00 | Чемпионат мира, 1/16 финала
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2.20
Победа Бельгии
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Матч 1/16 финала Чемпионата мира между Бельгией и Сенегалом пройдет 1 июля 2026 года в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд». Бельгийцы уверенно вышли из группы, одержав победу над Новой Зеландией (5:1) и сыграв вничью с Ираном и Египтом, и подходят к плей-офф в отличной форме – 13 голов в пяти последних матчах и всего два пропущенных. Сенегал занял третье место в группе, но благодаря разгрому Ирака (5:0) и удачному стечению обстоятельств пробился в плей-офф, демонстрируя мощную атаку – 10 голов за последние пять встреч. Сможет ли африканская команда преподнести сенсацию и обыграть одного из фаворитов турнира, или Бельгия продолжит свое победное шествие и пройдет в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Бельгии подходит к игре с впечатляющей статистикой: 13 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,6 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда не проигрывает в трех последних матчах на турнире, а на групповом этапе разгромила Новую Зеландию (5:1) и сыграла вничью с Ираном (0:0) и Египтом (1:1). Бельгийцы обладают мощной атакой и надежной обороной, имеют в составе опытных лидеров, способных решить исход любого матча. В очных встречах с Сенегалом они не играли, но их класс и дисциплина делают их явными фаворитами в этом противостоянии.

Сенегал подходит к игре с не менее впечатляющей атакующей статистикой: 10 голов в пяти матчах (в среднем 2,0 за игру) и девять пропущенных (1,8). Команда забивает в трех последних матчах на турнире, разгромив Ирак (5:0) в последнем туре, но до этого уступила Франции (1:3) и Норвегии (2:3). Сенегальцы обладают быстрыми и техничными игроками, способными создавать моменты даже против организованной обороны, но их защита выглядит уязвимой, что против мощной атаки Бельгии может стать фатальным.

Итоговый вывод: Бельгия имеет преимущество в надежности обороны и классе, тогда как Сенегал уступает в стабильности и регулярно пропускает. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Бельгии выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Бельгии.

Форма и история личных встреч

Бельгия практически не пропускает (0,4 гола в среднем) и стабильно забивает, тогда как Сенегал пропускает в среднем почти два гола за игру и нестабилен в обороне. Ранее сборные не встречались, однако текущая форма и класс бельгийцев не оставляют сомнений в их превосходстве.

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Максим Де Куйпер
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
10
Леандро Троссард
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
ЦП
11
Жереми Доку
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Сенегал
23
Диав Мори
ВР
14
Исмаил Якобс
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
15
Крепин Дьятта
ПЗ
8
Ламин Камара
ЦП
5
Идрисса Гуйе
ЦП
21
Хабиб Диарра
ЦП
0
Садьо Мане
ЦФ
18
Исмаила Сарр
ЦФ
20
Ибрахим Мбайе
ЦФ
Главный тренер
Папе Тиав
4-5-1
1
Куртуа
5
Де Куйпер
3
Теате
4
Мехеле
21
Кастань
8
Тилеманс
10
Троссард
7
Де Брюйне
11
Доку
20
Ванакен
17
Де Кетеларе
4-3-3
23
Мори
15
Дьятта
19
Ниахате
4
Сек
14
Якобс
8
Камара
5
Гуйе
21
Диарра
20
Мбайе
18
Сарр
0
Мане
Остались в запасе
Бельгия
Сенегал
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Папе Тиав
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Папе Тиав

Прогноз на победителя

Бельгия имеет надежную оборону и мощную атаку, тогда как Сенегал уступает в классе и регулярно пропускает. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Бельгии с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Бельгии с коэффициентом 2,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/16 финала между Бельгией и Сенегалом состоится 1 июля 2026 года в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд» и начнется в 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Бельгия – Сенегал: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026

2.20
Победа Бельгии
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
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