Матч 1/16 финала Чемпионата мира между Мексикой и Эквадором пройдет 1 июля 2026 года в Мехико на стадионе «Ацтека». Мексиканцы уверенно вышли из группы, одержав три победы и не пропустив ни одного гола – они разгромили Чехию (3:0), обыграли Южную Корею (1:0) и ЮАР (2:0). Эквадор занял второе место в группе, сенсационно обыграв Германию (2:1) и сыграв вничью с Кюрасао (0:0), но уступив Кот-д`Ивуару (0:1). Сможет ли эквадорская оборона, которая редко пропускает, сдержать мексиканскую атаку, или хозяева турнира продолжат свою победную серию и пройдут в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Мексики подходит к игре в феноменальной форме: 12 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,4 за игру) и всего один пропущенный (0,2). Команда побеждает в трех последних матчах на турнире, забивает в каждом из них и не пропускает в трех последних. Мексиканцы разгромили Чехию (3:0) в последнем туре, а также уверенно обыграли Южную Корею (1:0) и ЮАР (2:0) на групповом этапе. В очных встречах с Эквадором мексиканцы имеют преимущество – две победы, две ничьи и одно поражение, что дает им психологическое преимущество, особенно с учетом домашней поддержки.

Эквадор подходит к игре с более скромной статистикой: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру) и три пропущенных (0,6). Команда сенсационно обыграла Германию (2:1) в последнем туре, но до этого сыграла вничью с Кюрасао (0:0) и уступила Кот-д`Ивуару (0:1). Эквадорцы действуют организованно в обороне и умеют использовать свои моменты, но их атака не столь эффективна, как у мексиканцев. В очных встречах с Мексикой эквадорцы уступают, что создает дополнительное психологическое давление.

Итоговый вывод: Мексика имеет преимущество в атакующей мощи и надежности обороны, а также играет при поддержке домашних трибун. Эквадор способен создать проблемы, но против организованной игры мексиканцев их оборона вряд ли выдержит. Учитывая разницу в классе, текущую форму и историю противостояний, победа Мексики выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Мексики.

Форма и история личных встреч

Мексика побеждает в трех последних матчах на турнире, забивает в каждом из них и не пропускает, тогда как Эквадор уступает в атакующей мощи и стабильности. В очных встречах мексиканцы имеют преимущество – две победы, две ничьи и одно поражение, что делает их фаворитами в этом противостоянии.

Прогноз на победителя

Мексика находится в великолепной форме, не пропуская ни одного гола на групповом этапе и забивая в каждом матче, тогда как Эквадор уступает в атакующей мощи и стабильности. Учитывая домашнее преимущество, текущую форму и историю личных встреч, победа Мексики с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Мексики с коэффициентом 2,25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/16 финала между Мексикой и Эквадором состоится 1 июля 2026 года в Мехико на стадионе «Ацтека» и начнется в 04:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».