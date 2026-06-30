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Мексика – Эквадор: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026

30 июня 2026 8:50
Мексика - Эквадор
01 июл. 2026, среда 04:00 | Чемпионат мира, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа Мексики
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Матч 1/16 финала Чемпионата мира между Мексикой и Эквадором пройдет 1 июля 2026 года в Мехико на стадионе «Ацтека». Мексиканцы уверенно вышли из группы, одержав три победы и не пропустив ни одного гола – они разгромили Чехию (3:0), обыграли Южную Корею (1:0) и ЮАР (2:0). Эквадор занял второе место в группе, сенсационно обыграв Германию (2:1) и сыграв вничью с Кюрасао (0:0), но уступив Кот-д`Ивуару (0:1). Сможет ли эквадорская оборона, которая редко пропускает, сдержать мексиканскую атаку, или хозяева турнира продолжат свою победную серию и пройдут в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Мексики подходит к игре в феноменальной форме: 12 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,4 за игру) и всего один пропущенный (0,2). Команда побеждает в трех последних матчах на турнире, забивает в каждом из них и не пропускает в трех последних. Мексиканцы разгромили Чехию (3:0) в последнем туре, а также уверенно обыграли Южную Корею (1:0) и ЮАР (2:0) на групповом этапе. В очных встречах с Эквадором мексиканцы имеют преимущество – две победы, две ничьи и одно поражение, что дает им психологическое преимущество, особенно с учетом домашней поддержки.

Эквадор подходит к игре с более скромной статистикой: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру) и три пропущенных (0,6). Команда сенсационно обыграла Германию (2:1) в последнем туре, но до этого сыграла вничью с Кюрасао (0:0) и уступила Кот-д`Ивуару (0:1). Эквадорцы действуют организованно в обороне и умеют использовать свои моменты, но их атака не столь эффективна, как у мексиканцев. В очных встречах с Мексикой эквадорцы уступают, что создает дополнительное психологическое давление.

Итоговый вывод: Мексика имеет преимущество в атакующей мощи и надежности обороны, а также играет при поддержке домашних трибун. Эквадор способен создать проблемы, но против организованной игры мексиканцев их оборона вряд ли выдержит. Учитывая разницу в классе, текущую форму и историю противостояний, победа Мексики выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Мексики.

Форма и история личных встреч

Мексика побеждает в трех последних матчах на турнире, забивает в каждом из них и не пропускает, тогда как Эквадор уступает в атакующей мощи и стабильности. В очных встречах мексиканцы имеют преимущество – две победы, две ничьи и одно поражение, что делает их фаворитами в этом противостоянии.

Личные встречи
29% (2)
43% (3)
29% (2)
8
Забитых мячей
7
1.14
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
1 : 1
15.10.2025
Эквадор
Кубок Америки, 3 тур
Мексика
0 : 0
01.07.2024
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
0 : 0
06.06.2022
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
2 : 3
28.10.2021
Эквадор
Кубок Америки, 3 тур
Мексика
1 : 2
19.06.2015
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
1 : 0
29.03.2015
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
3 : 1
31.05.2014
Эквадор
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Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Мексика
1
Рауль Ранхель
ВР
20
Матео Чавес
ЛЗ
15
Исраэль Рейес
ЦЗ
3
Сесар Монтес
ЦЗ
2
Хорхе Санчес
ПЗ
7
Луис Ромо
ЦП
4
Эдсон Альварес
ЦП
19
Хильберто Мора
ЦП
16
Хулиан Киньонес
ЦФ
22
Гильермо Мартинес
ЦФ
25
Роберто Альварадо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
3
Пьеро Хинкапе
ЛЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
21
Алан Франко
ПЗ
20
Нильсон Ангуло
ЛП
15
Педро Вите
ЦП
23
Мойзес Кайседо
ЦП
9
Джон Йебоа
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
19
Гонсало Плата
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
4-3-3
1
Ранхель
20
Чавес
15
Рейес
3
Монтес
2
Санчес
7
Ромо
4
Альварес
19
Мора
25
Альварадо
22
Мартинес
16
Киньонес
4-4-2
1
Галиндес
21
Франко
6
Пачо
4
Ордоньес
3
Хинкапе
9
Йебоа
15
Вите
23
Кайседо
20
Ангуло
19
Плата
13
Валенсия
Остались в запасе
Мексика
Эквадор
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Себастьян Беккачече

Прогноз на победителя

Мексика находится в великолепной форме, не пропуская ни одного гола на групповом этапе и забивая в каждом матче, тогда как Эквадор уступает в атакующей мощи и стабильности. Учитывая домашнее преимущество, текущую форму и историю личных встреч, победа Мексики с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Мексики с коэффициентом 2,25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/16 финала между Мексикой и Эквадором состоится 1 июля 2026 года в Мехико на стадионе «Ацтека» и начнется в 04:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Мексика – Эквадор: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026

2.25
Победа Мексики
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Чемпионат мира Эквадор Мексика
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00:00
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Победа Франции с форой (-1,5)
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04:00
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01.07.2026
19:00
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