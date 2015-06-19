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Расписание матчей
Кубок Америки
Мексика - Эквадор
Мексика - Эквадор: обзор матча 19 июня 2015
Мексика
19.06.2015, пятница, 23:59
Кубок Америки, группа A, 3 тур
1 : 2
Завершен
Эквадор
64'
Р. Хименес (П)
26'
М. Боланьос
57'
Э. Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мексика - Эквадор
90'
+2
Замена
Ф. Мартинес
️️️️
Д. Монтеро
90'
+1
Желтая карточка
О. Ластра
Желтая карточка
Э. Эррера
86'
78'
Замена
Х. Касарес
️️️️
Р. Ибарра
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Хименес
64'
Замена
Э. Эррера
️️️️
Х. Корона
62'
57'
ГОЛ! 0:2!
Э. Валенсия
Пас отдал
М. Боланьос
Желтая карточка
М. Фабиан
53'
52'
Желтая карточка
Р. Ибарра
Замена
М. Фабиан
️️️️
Х. Гуэмес
52'
Замена
Х. Акино
️️️️
Э. Веларде
46'
28'
Желтая карточка
М. Боланьос
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Боланьос
Желтая карточка
У. Айяла
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
1
Хосе Корона
ВР
22
Эфраин Веларде
ЦЗ
14
Хуан Карлос Валенсуэла
ЦЗ
2
Уго Айяла
ЦЗ
21
Хулио Сесар Домингес
ЦЗ
15
Херардо Флорес
ПЗ
6
Хавьер Гуэмес
ЦП
18
Хуан Карлос Медина
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
23
Висенте Вуосо
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Эррера
Эквадор
22
Александер Домингес
ВР
10
Вальтер Айови
ЛЗ
21
Габриэль Ахильер
ЦЗ
2
Артуро Мина
ЦЗ
4
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
14
Осбальдо Ластра
ЦП
7
Джефферсон Монтеро
ЦП
6
Кристиан Нобоа
ЦП
23
Милер Боланьос
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
5
Ренато Ибарра
РФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Мексика
13
Мелитон Эрнандес
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
5
Карлос Сальсидо
ЛЗ
16
Адриан Альдрете
ЛЗ
3
Джордж Корраль
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
17
Марио Осуна
ЦП
10
Луис Монтес
ЦП
8
Марко Фабиан
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
20
Эдуардо Эррера
ЦФ
19
Энрике Эскуэда
ЦФ
Эквадор
1
Либрадо Аскона
ВР
12
Эстебан Дреер
ВР
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
20
Хон Нарваэс
ЦЗ
18
Оскар Баги
ЦЗ
16
Марио Пинейда
ЦЗ
3
Фриксон Эрасо
ЦЗ
22
Хонатан Гонсалес
ЦП
15
Педро Ларреа
ЦП
15
Педро Киньонес
ЦП
19
Хуан Касарес
ЦП
17
Даниэль Ангуло
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Корона
14
Валенсуэла
2
Айяла
21
Домингес
22
Веларде
15
Флорес
6
Гуэмес
18
Медина
17
Корона
9
Хименес
23
Вуосо
4-3-1-2
22
Домингес
4
Паредес
21
Ахильер
2
Мина
10
Айови
14
Ластра
7
Монтеро
6
Нобоа
23
Боланьос
5
Ибарра
13
Валенсия
17
Корона
20
Эррера
20
Эррера
17
Корона
6
Гуэмес
8
Фабиан
8
Фабиан
6
Гуэмес
22
Веларде
20
Акино
20
Акино
22
Веларде
7
Монтеро
9
Мартинес
9
Мартинес
7
Монтеро
5
Ибарра
19
Касарес
19
Касарес
5
Ибарра
Остались в запасе
Мексика
Эквадор
17
Марио Осуна
ЦП
19
Энрике Эскуэда
ЦФ
13
Мелитон Эрнандес
ВР
10
Луис Монтес
ЦП
3
Джордж Корраль
ЦЗ
1
Альфредо Талавера
ВР
5
Карлос Сальсидо
ЛЗ
16
Адриан Альдрете
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
Главный тренер
Мигель Эррера
22
Хонатан Гонсалес
ЦП
15
Педро Ларреа
ЦП
17
Даниэль Ангуло
ЦФ
15
Педро Киньонес
ЦП
20
Хон Нарваэс
ЦЗ
18
Оскар Баги
ЦЗ
16
Марио Пинейда
ЦЗ
1
Либрадо Аскона
ВР
12
Эстебан Дреер
ВР
3
Фриксон Эрасо
ЦЗ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Остались в запасе
17
Марио Осуна
ЦП
19
Энрике Эскуэда
ЦФ
13
Мелитон Эрнандес
ВР
10
Луис Монтес
ЦП
3
Джордж Корраль
ЦЗ
1
Альфредо Талавера
ВР
5
Карлос Сальсидо
ЛЗ
16
Адриан Альдрете
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
Остались в запасе
22
Хонатан Гонсалес
ЦП
15
Педро Ларреа
ЦП
17
Даниэль Ангуло
ЦФ
15
Педро Киньонес
ЦП
20
Хон Нарваэс
ЦЗ
18
Оскар Баги
ЦЗ
16
Марио Пинейда
ЦЗ
1
Либрадо Аскона
ВР
12
Эстебан Дреер
ВР
3
Фриксон Эрасо
ЦЗ
Главный тренер
Мигель Эррера
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Статистика матча Мексика - Эквадор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
- : -
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Чемпионат мира, 2 тур
Эквадор
0 : 0
21.06.2026
Кюрасао
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Арготе
(Маракайбо)
Стадион:
Эль Теньенте
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