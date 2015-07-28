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    Мигель Эррера

    Тренер
    Имя Мигель
    Фамилия Эррера
    Гражданство Мексика
    Дата рождения 18 марта 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мексика 4 2 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.07.2015 Мексика 6 : 0 Куба
    13.07.2015 Гватемала 0 : 0 Мексика
    16.07.2015 Мексика 4 : 4 Тринидад и Тобаго
    20.07.2015 Мексика 1 : 0 Коста-Рика
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