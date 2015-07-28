Тренера сборной Мексики Эрреру уволили за нападение на репортера

Главный тренер сборной Мексики Мигель Эррера отправлен в отставку со своего поста. Причиной такого решения руководства стало нападение специалиста на журналиста Кристиана Мартиноли в аэропорту Филадельфии. Эрерра ударил репортера в шею. Предполагается, что причиной такого поведения уже бывшего наставника стала постоянная критика «акулы пера» в адрес сборной Мексики.





Напомним, что накануне мексиканцы под руководством уволенного тренера выиграли Золотой кубок КОНКАКАФ. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!