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    • Тренера сборной Мексики Эрреру уволили за нападение на репортера

    Тренера сборной Мексики Эрреру уволили за нападение на репортера

    Главный тренер сборной Мексики Мигель Эррера отправлен в отставку со своего поста. Причиной такого решения руководства стало нападение специалиста на журналиста Кристиана Мартиноли в аэропорту Филадельфии. Эрерра ударил репортера в шею. Предполагается, что причиной такого поведения уже бывшего наставника стала постоянная критика «акулы пера» в адрес сборной Мексики.
    Напомним, что накануне мексиканцы под руководством уволенного тренера выиграли Золотой кубок КОНКАКАФ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2015 22:40
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    Комментарии (9)
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    серИт
    1438113143
    ойойойойой
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    dimar
    1438113821
    идиотизм. за что увольнять то.
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    sir_Alex
    1438113973
    Ну и зря!
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    Adler angriff
    1438115014
    России бы пригодился.
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    spartach091
    1438115020
    ох зря они это сделали,а этому журналюге мало досталось
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    DavideSanton
    1438116089
    Не успел толком кубок обмыть, а уже выгнали, мда.
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    nahan
    1438168155
    Оказывается, победителей судят все-таки...
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    ySS
    1438174490
    Руки прочь от Эрреры! Дал в морду провокатору - так и надо!
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    ologreds
    1694997525
    numo437059
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