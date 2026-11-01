Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Мексика. Лига МХ 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Золотой кубок КОНКАКАФ 2025 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Кубок лиг Северной Америки 2024 Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ 2024/2025 Кубок лиг Северной Америки 2023 Золотой кубок КОНКАКАФ 2015 Кубок Америки 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Интерконтинентальный плей-офф 2013