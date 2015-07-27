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    Главный тренер сборной Мексики напал на журналиста

    Главный тренер сборной Мексики по футболу Мигель Эррера после победы своей команды в Золотом кубке КОНКАКАФ напал на журналиста Кристиана Мартиноли в аэропорту Филадельфии, сообщает источник

    Мексиканцы в воскресенье в финале турнира в Филадельфии победили команду Ямайки со счетом 3:1.

    Конфликт между тренером и журналистом произошел в аэропорту Филадельфии перед вылетом сборной Мексики на родину. Мартиноли заявляет, что Эррера ударил его в шею, а также угрожал ему. Главный тренер сборной Мексики признался, что у него произошел конфликт с Мартиноли и он толкнул журналиста. Как сообщает пресса, Мартиноли в последнее время критически высказывался о деятельности Эрреры на посту главного тренера сборной Мексики.

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    Источник: Р-Спорт

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    27.07.2015 23:31
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    Комментарии (6)
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    sir_Alex
    1438029936
    Поделом ему!
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    EVM
    1438032343
    Некоторые журналюги умеют профессионально выклевывать мозг, так что, думаю-это один из тех случаев.
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    neomessi
    1438057245
    а он гл.тренер Мексике, случайно не брат Моура?
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    nahan
    1438057635
    Тренер победил, а победителей не судят.
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    hellkid
    1438063937
    напросился репортер. знал же какой вспыльчивый тренер Мексики. тем более после победы - накатил текилы немного :)
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    ologreds
    1694997530
    numo436966
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