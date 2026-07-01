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США – Босния и Герцеговина: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026

01 июля 2026 8:14
США - Босния и Герцеговина
02 июл. 2026, четверг 03:00 | Чемпионат мира, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
2.13
Победа США с форой (-1.5)
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Матч 1/16 финала Чемпионата мира между США и Боснией и Герцеговиной пройдет 2 июля 2026 года в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум». Американцы вышли из группы со второго места, одержав две победы и уступив Турции в последнем туре, и подходят к плей-офф с мощной атакой – 12 голов в пяти последних матчах. Босния и Герцеговина также заняла второе место в группе, разгромив Катар (3:1) и уступив Швейцарии, но сумев пробиться в плей-офф. Сможет ли балканская команда преподнести сенсацию и обыграть хозяев турнира, или США продолжат свое победное шествие и пройдут в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная США подходит к игре с впечатляющей статистикой: 12 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,4 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда забивает в трех последних матчах на турнире, одержав победы над Парагваем (4:1) и Австралией (2:0), но уступив Турции (2:3) в последнем туре. Американцы обладают мощным атакующим потенциалом и играют при поддержке домашних трибун, что дает им серьезное преимущество. В очных встречах с Боснией и Герцеговиной американцы не проигрывают – одна победа и две ничьи, что добавляет им уверенности.

Босния и Герцеговина подходит к игре с нестабильными показателями: шесть голов в пяти матчах (в среднем 1,2 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда забивает в трех последних матчах на турнире, разгромив Катар (3:1) в последнем туре, но до этого уступила Швейцарии (1:4) и сыграла вничью с Канадой (1:1). Боснийцы умеют забивать, но их оборона не всегда надежна, что против быстрых атак США может стать решающим фактором.

Итоговый вывод: США имеют преимущество в атакующей мощи и играют при поддержке домашних трибун, тогда как Босния и Герцеговина уступает в стабильности. Учитывая разницу в классе, текущую форму и историю личных встреч, победа США выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа США.

Форма и история личных встреч

США забивают в среднем 2,4 гола за матч и не проигрывают Боснии и Герцеговине в очных встречах – одна победа и две ничьи. Это дает американцам психологическое преимущество перед предстоящей игрой.

Личные встречи
100% (3)
0% (0)
0% (0)
7
Забитых мячей
3
2.33
В среднем за матч
1
4:3
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:4
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные,
США
1 : 0
19.12.2021
Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные,
Босния и Герцеговина
3 : 4
14.08.2013
США

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
24
Мэтт Фриз
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
13
Тим Рим
(К) ЦЗ
2
Серджино Дест
ПЗ
16
Алекс Фримен
ПАЗ
4
Тайлер Адамс
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
17
Малик Тилльман
АП
10
Кристиан Пулишич
ПВ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Босния и Герцеговина
1
Никола Васили
ВР
7
Амар Дедич
ЛЗ
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
21
Степан Радельич
ЦЗ
18
Никола Катич
ЦЗ
4
Тарик Мухаремович
ЦЗ
14
Иван Суньич
ОП
8
Армин Гигович
ЦП
19
Керим Алайбегович
ЛВ
11
Эдин Джеко
(К) ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
США
1
Мэтт Тернер
ВР
25
Крис Брейди
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
23
Джо Скалли
ПЗ
14
Себастьян Берхальтер
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
11
Бренден Ааронсон
АП
18
Макс Арфстен
ЛФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
19
Хаджи Райт
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
26
Алекс Цендеяш
РФ
Босния и Герцеговина
12
Младен Юркас
ВР
22
Мартин Зломислич
ВР
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
24
Арьян Малич
ЦЗ
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
17
Дзенис Бурнич
ЦП
6
Бенжамин Тахирович
ЦП
13
Иван Башич
АП
26
Эрмин Махмич
АП
15
Амар Мемич
ПВ
20
Эсмир Байрактаревич
ПВ
23
Харис Табакович
ЦФ
25
Йово Лукич
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
4-2-1-2-1
24
Фриз
5
Робинсон
3
Ричардс
13
Рим
2
Дест
4
Адамс
16
Фримен
8
МакКенни
17
Тилльман
10
Пулишич
20
Балогун
3-3-1-1-2
1
Васили
21
Радельич
18
Катич
4
Мухаремович
7
Дедич
14
Суньич
5
Колашинац
8
Гигович
19
Алайбегович
10
Демирович
11
Джеко
2
Дест
14
Берхальтер
14
Берхальтер
2
Дест
8
МакКенни
7
Рейна
7
Рейна
8
МакКенни
10
Пулишич
9
Пепи
9
Пепи
10
Пулишич
14
Суньич
6
Тахирович
6
Тахирович
14
Суньич
11
Джеко
26
Махмич
26
Махмич
11
Джеко
18
Катич
15
Мемич
15
Мемич
18
Катич
8
Гигович
20
Байрактаревич
20
Байрактаревич
8
Гигович
5
Колашинац
23
Табакович
23
Табакович
5
Колашинац
Остались в запасе
США
Босния и Герцеговина
1
Мэтт Тернер
ВР
25
Крис Брейди
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
23
Джо Скалли
ПЗ
11
Бренден Ааронсон
АП
18
Макс Арфстен
ЛФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
19
Хаджи Райт
ЦФ
26
Алекс Цендеяш
РФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
12
Младен Юркас
ВР
22
Мартин Зломислич
ВР
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
24
Арьян Малич
ЦЗ
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
17
Дзенис Бурнич
ЦП
13
Иван Башич
АП
25
Йово Лукич
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Остались в запасе
1
Мэтт Тернер
ВР
25
Крис Брейди
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
23
Джо Скалли
ПЗ
11
Бренден Ааронсон
АП
18
Макс Арфстен
ЛФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
19
Хаджи Райт
ЦФ
26
Алекс Цендеяш
РФ
Остались в запасе
12
Младен Юркас
ВР
22
Мартин Зломислич
ВР
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
24
Арьян Малич
ЦЗ
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
17
Дзенис Бурнич
ЦП
13
Иван Башич
АП
25
Йово Лукич
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Сергей Барбарез

Прогноз на победителя

США имеют мощную атаку и преимущество в очных встречах, тогда как Босния и Герцеговина уступает в стабильности и регулярно пропускает. Учитывая домашнее преимущество и текущую форму, победа США с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа США с форой (-1.5) с коэффициентом 2.13. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/16 финала между США и Боснией и Герцеговиной состоится 2 июля 2026 года в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум» и начнется в 03:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

США – Босния и Герцеговина: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026

2.13
Победа США с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Чемпионат мира Босния и Герцеговина США
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