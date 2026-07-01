Матч 1/16 финала Чемпионата мира между США и Боснией и Герцеговиной пройдет 2 июля 2026 года в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум». Американцы вышли из группы со второго места, одержав две победы и уступив Турции в последнем туре, и подходят к плей-офф с мощной атакой – 12 голов в пяти последних матчах. Босния и Герцеговина также заняла второе место в группе, разгромив Катар (3:1) и уступив Швейцарии, но сумев пробиться в плей-офф. Сможет ли балканская команда преподнести сенсацию и обыграть хозяев турнира, или США продолжат свое победное шествие и пройдут в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная США подходит к игре с впечатляющей статистикой: 12 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,4 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда забивает в трех последних матчах на турнире, одержав победы над Парагваем (4:1) и Австралией (2:0), но уступив Турции (2:3) в последнем туре. Американцы обладают мощным атакующим потенциалом и играют при поддержке домашних трибун, что дает им серьезное преимущество. В очных встречах с Боснией и Герцеговиной американцы не проигрывают – одна победа и две ничьи, что добавляет им уверенности.

Босния и Герцеговина подходит к игре с нестабильными показателями: шесть голов в пяти матчах (в среднем 1,2 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда забивает в трех последних матчах на турнире, разгромив Катар (3:1) в последнем туре, но до этого уступила Швейцарии (1:4) и сыграла вничью с Канадой (1:1). Боснийцы умеют забивать, но их оборона не всегда надежна, что против быстрых атак США может стать решающим фактором.

Итоговый вывод: США имеют преимущество в атакующей мощи и играют при поддержке домашних трибун, тогда как Босния и Герцеговина уступает в стабильности. Учитывая разницу в классе, текущую форму и историю личных встреч, победа США выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа США.

Форма и история личных встреч

США забивают в среднем 2,4 гола за матч и не проигрывают Боснии и Герцеговине в очных встречах – одна победа и две ничьи. Это дает американцам психологическое преимущество перед предстоящей игрой.

Прогноз на победителя

США имеют мощную атаку и преимущество в очных встречах, тогда как Босния и Герцеговина уступает в стабильности и регулярно пропускает. Учитывая домашнее преимущество и текущую форму, победа США с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа США с форой (-1.5) с коэффициентом 2.13. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/16 финала между США и Боснией и Герцеговиной состоится 2 июля 2026 года в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум» и начнется в 03:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».