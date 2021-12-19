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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
США - Босния и Герцеговина
США - Босния и Герцеговина: обзор матча 19 декабря 2021
США
19.12.2021, воскресенье, 04:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Босния и Герцеговина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча США - Босния и Герцеговина
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
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Босния и Герцеговина
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Босния и Герцеговина
- : -
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Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
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Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
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02.10.2026
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