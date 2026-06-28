Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Алжир – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2026

Алжир – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2026

28 июня, 03:50
Алжир
28.06.2026, воскресенье, 05:00
Чемпионат мира, группа J, 3 тур
3 : 3
Завершен
Австрия
45' Р. Бельгали 60' Р. Марез 90+3' Р. Марез
28' М. Арнаутович 55' М. Забитцер 90+6' С. Калайджич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алжир
16
Уссама Бенбут
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
13
Джауэн Хаджам
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
25
Рафик Бельгали
ПЗ
10
Фарез Шаиби
ЦП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Уссем Ауа
ЦП
30
Ибрагим Маза
АП
7
Рияд Марез
(К) ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Австрия
1
Александер Шлагер
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
8
Давид Алаба
(К) ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
6
Николас Зайвальд
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
10
Романо Шмид
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Алжир
23
Люка Зидан
ВР
1
Мелвин Мастил
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
2
Самир Шергуи
ЦЗ
3
Ашреф Абада
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Хишам Будауи
ЦП
24
Яссин Титрауи
ЦП
17
Фарес Геджемис
ПВ
11
Анис Хадж Мусса
ПВ
18
Адиль Бульбина
ЛФ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Австрия
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
10
Флориан Гриллич
ОП
19
Деян Любичич
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
26
Алессандро Шепф
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
9
Саша Калайджич
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
4-3-2-1
16
Бенбут
13
Хаджам
21
Бенсебаини
2
Манди
25
Бельгали
10
Шаиби
19
Бенталеб
8
Ауа
30
Маза
7
Марез
9
Гуири
4-4-1-1
1
Шлагер
16
Мвене
15
Линхарт
8
Алаба
5
Пош
4
Шлагер
20
Лаймер
9
Забитцер
6
Зайвальд
10
Шмид
7
Арнаутович
13
Хаджам
15
Айт Нури
15
Айт Нури
13
Хаджам
9
Гуири
5
Белаид
5
Белаид
9
Гуири
25
Бельгали
2
Шергуи
2
Шергуи
25
Бельгали
8
Ауа
17
Геджемис
17
Геджемис
8
Ауа
8
Алаба
3
Дансо
3
Дансо
8
Алаба
4
Шлагер
10
Гриллич
10
Гриллич
4
Шлагер
10
Шмид
10
Ваннер
10
Ваннер
10
Шмид
16
Мвене
9
Калайджич
9
Калайджич
16
Мвене
7
Арнаутович
11
Грегоритч
11
Грегоритч
7
Арнаутович
Остались в запасе
Алжир
Австрия
23
Люка Зидан
ВР
1
Мелвин Мастил
ВР
3
Ашреф Абада
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Хишам Будауи
ЦП
24
Яссин Титрауи
ЦП
11
Анис Хадж Мусса
ПВ
18
Адиль Бульбина
ЛФ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
19
Деян Любичич
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
26
Алессандро Шепф
ЦП
21
Патрик Виммер
ПВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
23
Люка Зидан
ВР
1
Мелвин Мастил
ВР
3
Ашреф Абада
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Хишам Будауи
ЦП
24
Яссин Титрауи
ЦП
11
Анис Хадж Мусса
ПВ
18
Адиль Бульбина
ЛФ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Остались в запасе
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
19
Деян Любичич
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
26
Алессандро Шепф
ЦП
21
Патрик Виммер
ПВ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Алжир - Австрия
1
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
0
3
Нарушения
3
7
Офсайды
1
3
Количество передач
755
397
Сейвы
0
2
Точность передач %
93
87
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.62
1.44
xGP (предотвращенные голы)
-0.49
-0.49

Смотреть прямую трансляцию Алжир против Австрии, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июня в 05:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Алжир – Австрия

Алжир – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Австрия Алжир
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
1
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
2
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
3
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
17
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+