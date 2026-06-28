28.06.2026, воскресенье, 05:00
Чемпионат мира, группа J, 3 тур
Чемпионат мира, группа J, 3 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Алжир
Алжир
Австрия
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
10
Флориан Гриллич
ОП
19
Деян Любичич
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
26
Алессандро Шепф
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
9
Саша Калайджич
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
4-3-2-1
16
Бенбут
13
Хаджам
21
Бенсебаини
2
Манди
25
Бельгали
10
Шаиби
19
Бенталеб
8
Ауа
30
Маза
7
Марез
9
Гуири
4-4-1-1
1
Шлагер
16
Мвене
15
Линхарт
8
Алаба
5
Пош
4
Шлагер
20
Лаймер
9
Забитцер
6
Зайвальд
10
Шмид
7
Арнаутович
13
Хаджам
15
Айт Нури
15
Айт Нури
13
Хаджам
9
Гуири
5
Белаид
5
Белаид
9
Гуири
25
Бельгали
2
Шергуи
2
Шергуи
25
Бельгали
8
Ауа
17
Геджемис
17
Геджемис
8
Ауа
8
Алаба
3
Дансо
3
Дансо
8
Алаба
4
Шлагер
10
Гриллич
10
Гриллич
4
Шлагер
10
Шмид
10
Ваннер
10
Ваннер
10
Шмид
16
Мвене
9
Калайджич
9
Калайджич
16
Мвене
7
Арнаутович
11
Грегоритч
11
Грегоритч
7
Арнаутович
Остались в запасе
Алжир
Австрия
23
Люка Зидан
ВР
1
Мелвин Мастил
ВР
3
Ашреф Абада
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Хишам Будауи
ЦП
24
Яссин Титрауи
ЦП
11
Анис Хадж Мусса
ПВ
18
Адиль Бульбина
ЛФ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
19
Деян Любичич
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
26
Алессандро Шепф
ЦП
21
Патрик Виммер
ПВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
23
Люка Зидан
ВР
1
Мелвин Мастил
ВР
3
Ашреф Абада
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Хишам Будауи
ЦП
24
Яссин Титрауи
ЦП
11
Анис Хадж Мусса
ПВ
18
Адиль Бульбина
ЛФ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Остались в запасе
12
Флориан Вигеле
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
2
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
25
Михаэль Свобода
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
19
Деян Любичич
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
26
Алессандро Шепф
ЦП
21
Патрик Виммер
ПВ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Алжир - Австрия
1
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
0
3
Нарушения
3
7
Офсайды
1
3
Количество передач
755
397
Сейвы
0
2
Точность передач %
93
87
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.62
1.44
xGP (предотвращенные голы)
-0.49
-0.49
Смотреть прямую трансляцию Алжир против Австрии, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июня в 05:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Алжир – Австрия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Кинопоиск».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»