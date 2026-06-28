Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию Алжир против Австрии, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июня в 05:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Алжир – Австрия