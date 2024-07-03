Рангник – о поражении от Турции: «Сложно сравнять счет, когда у соперников в воротах Гордон Бэнкс!»

Наставник сборной Австрии Ральф Рангник поделился мыслями по поводу поражения от Турции (1:2) в рамках 1/8 финала Евро-2024.

«Нам не хватило удачи, и я уверен, что, если бы игра перешла в дополнительное время, мы бы выиграли. У нас было время сравнять счет, но это сложно, когда у них в воротах Гордон Бэнкс! Мы не реализовали достаточно своих моментов и недостаточно хорошо защищались при стандартах. Четыре игры, в том числе и сегодняшняя, были очень интересными», – пояснил Рангник.