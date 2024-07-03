Рангник – о поражении от Турции: «Сложно сравнять счет, когда у соперников в воротах Гордон Бэнкс!»

Наставник сборной Австрии Ральф Рангник поделился мыслями по поводу поражения от Турции (1:2) в рамках 1/8 финала Евро-2024.
«Нам не хватило удачи, и я уверен, что, если бы игра перешла в дополнительное время, мы бы выиграли. У нас было время сравнять счет, но это сложно, когда у них в воротах Гордон Бэнкс! Мы не реализовали достаточно своих моментов и недостаточно хорошо защищались при стандартах. Четыре игры, в том числе и сегодняшняя, были очень интересными», – пояснил Рангник.
- Австрия завершила свое выступление в Германии. В 1/8 финала континентального первенства дружина Ральфа Рангника уступила Турции.
- Примечательно, что у турков забивал один футболист. Дублем отметился Мерих Демирал, играющий на позиции центрального защитника.
- При этом австрийцы имели шансы отыграться. Один мяч отквитал форвард Михаэль Грегорич. В самой концовке поединка Австрия могла перевести игру в овертайм. Но опаснейший удар Кристофа Баумгартнера вытащил страж ворот турецкой сборной Мерт Гюнок.
- Теперь Турции предстоит сразиться в четвертьфинале со сборной Нидерландов, которая ранее разгромно обыграла Румынию (3:0).
Источник: «Бомбардир»