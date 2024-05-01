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    Рангник ответил на предложение «Баварии»

    Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник сообщил «Баварии», что готов стать главным тренером клуба этим летом.

    Теперь сторонам предстоит уладить детали. Новый этап переговоров пройдет сегодня, сообщил журналист Bild Кристиан Фальк.

    • Ранее Sky Sport Deutschland сообщила, что Рангнику готовы предложить контракт до 2027 года с возможностью влиять на трансферы.
    • Нынешний главный тренер «Баварии» Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона.
    • В 2021 году Рангник был руководителем «Локомотива» по спорту и развитию.
    • Австрия сыграет на Евро-2024 в группе с Польшей, Нидерландами и Францией.

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    Источник: страница Кристиана Фалька в соцсети X

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    01.05.2024 08:16
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    Комментарии (2)
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    Алексей З
    1714540933
    Очередная "Санта-Барбара". Вчера Нагучев весь вечер уверял , что Тухель остаётся, сегодня это. Бомбардир, ну может хватит быть "сливным бочком", потерпите и сообщите о свершившемся факте, тем более вы "заимствуете" всё у других ?
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    Мордаванин
    1714541130
    Быстра денюжки с московского плацкарта кончились .ну он и там напургенит
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