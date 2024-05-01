Рангник ответил на предложение «Баварии»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник сообщил «Баварии», что готов стать главным тренером клуба этим летом.
Теперь сторонам предстоит уладить детали. Новый этап переговоров пройдет сегодня, сообщил журналист Bild Кристиан Фальк.
- Ранее Sky Sport Deutschland сообщила, что Рангнику готовы предложить контракт до 2027 года с возможностью влиять на трансферы.
- Нынешний главный тренер «Баварии» Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона.
- В 2021 году Рангник был руководителем «Локомотива» по спорту и развитию.
- Австрия сыграет на Евро-2024 в группе с Польшей, Нидерландами и Францией.