Смородская назвала Рангника дельцом от футбола

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала выступление сборной Австрии на Евро-2024. Команда под руководством Ральфа Рангника проиграла Турции в матче 1/8 финала со счетом 1:2.
«Рангника я считаю не тренером, а дельцом от футбола. Австрийцы на Евро выглядели неплохо, но закономерно вылетели именно от турков, а не от Швейцарии или Нидерландов.
В принципе, другого исхода я и не ожидала. Да, раньше сборная Австрии выступала очень бледно, сейчас они показывают какой‑то результат, но вылет в 1/8 от Турции был ожидаем», – сказала Смородская.
- Рангник занимал в «Локомотиве» должность директора по спорту и развитию с июля по ноябрь 2021 года.
- Немецкий специалист возглавил сборную Австрии в июне 2022 года.
Источник: «Матч ТВ»