Смородская назвала Рангника дельцом от футбола

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала выступление сборной Австрии на Евро-2024. Команда под руководством Ральфа Рангника проиграла Турции в матче 1/8 финала со счетом 1:2.

«Рангника я считаю не тренером, а дельцом от футбола. Австрийцы на Евро выглядели неплохо, но закономерно вылетели именно от турков, а не от Швейцарии или Нидерландов.

В принципе, другого исхода я и не ожидала. Да, раньше сборная Австрии выступала очень бледно, сейчас они показывают какой‑то результат, но вылет в 1/8 от Турции был ожидаем», – сказала Смородская.