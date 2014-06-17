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Ральф Рангник
Новости
Ральф Рангник - новости
Австрия
Германия
29 июня 1958 (68)
Тренер
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Публикации
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
3 октября
2
Мостовой сказал, какая критика бесит его больше всего
3 июля
5
Комментарий Рангника после вылета Австрии с ЧМ-2026
3 июля
1
Мостовой выявил нефутбольного человека в 1/16 ЧМ-2026
2 июля
5
Рангник высказался о поражении Австрии от Аргентины и дубле Месси
23 июня
1
Смородская вычислила на ЧМ-2026 тренера-жулика
17 июня
14
ЧМ-2026. Австрия Рангника добыла победу над дебютантом Иорданией (3:1)
17 июня
3
Рангник во время ЧМ-2026 продлил контракт со своей сборной
13 июня
1
«Милан» рассматривает четырех тренеров
27 мая
Фото
Рангник выехал на 2-й тайм матча с Боснией на велосипеде
2025.09.09 22:59
Экс-руководитель «Локо» объяснил, почему не стоит покупать игроков 28-30 лет за большие суммы
2025.06.22 20:21
1
«Бавария» рассматривает трех кандидатов на пост спортивного директора
2025.04.02 20:48
1
Список кандидатов «Аталанты» на замену Гасперини
2025.03.01 12:47
3
Дортмундская «Боруссия» может назначить тренера, работавшего в «Локомотиве»
2025.01.28 17:34
Рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2024, финалист де ла Фуэнте – на 13-м месте
2024.07.11 23:35
Мостовой оценил вылет сборной Австрии с Евро-2024
2024.07.04 00:48
Смородская назвала Рангника дельцом от футбола
2024.07.03 13:33
5
Рангник поделился планом работы в сборной Австрии
2024.07.03 09:31
1
Рангник – о поражении от Турции: «Сложно сравнять счет, когда у соперников в воротах Гордон Бэнкс!»
2024.07.03 02:00
2
Рангник оценил перспективы Австрии на Евро-2024
2024.07.02 04:26
1
Алаба поделился впечатлениями от работы Рангника с Австрией
2024.06.30 14:28
3
Нигматуллин: «Рангник в «Локомотиве» занимался освоением бюджета, до футбола было очень далеко»
2024.06.27 03:45
Смородская – о 1-м месте Австрии в группе Евро: «Рангник тут ни при чем, считаю его жуликом от футбола»
2024.06.26 23:37
6
Мостовой отреагировал на результаты Рангника в сборной Австрии
2024.06.26 19:42
1
Главный тренер Австрии ответил на вопрос, заслужила ли команда поражение в матче с Францией
2024.06.18 02:07
Рангник отказался возглавить «Баварию»
2024.05.02 11:41
3
Рангник ответил на предложение «Баварии»
2024.05.01 08:16
1
«Барселона» рассматривала восемь тренеров на случай ухода Хави
2024.04.25 10:23
Рангник ответил на вопрос о готовности возглавить «Баварию»
2024.04.24 19:50
Рангник выдвинул требование «Баварии»
2024.04.24 00:48
1
2
3
4
5
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