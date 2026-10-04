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Ральф Рангник
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Ральф Рангник - статистика
Австрия
Германия
29 июня 1958 (68)
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Команда
И
В
П
Н
Австрия
4
2
0
2
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
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Австрия
3 : 1
27.09.2026
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24.09.2026
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