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Ральф Рангник
Материалы
Ральф Рангник - материалы
Австрия
Германия
29 июня 1958 (68)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Роналду мечтает о лидерстве и капитанстве в «МЮ». Это раскалывает раздевалку команды
Против него настроены английские футболисты.
20.02.2022 21:55
12
Кто такой Гиздоль. Он правда удобный кандидат от Рангника? Почему его прошлые команды так много пропускали и висели в зоне вылета?
Сейчас он стал новым тренером «Локомотива».
10.10.2021 18:09
«Заткнись и делай свою работу, нацист». Скандал вокруг африканца, за которого предлагают огромные деньги
Полузащитник «Лейпцига» Наби Кейта – важный ньюсмейкер последних дней. Клуб не пускает его в Англию, несмотря на сумасшедшие предложения, а сам африканец буянит на тренировке. Подробнее – в материале «Бомбардира».
27.07.2017 19:30
9
Прыжок из стратосферы, бычья голова и водка с энергетиком. Как работает самый богатый владелец футбольного клуба
Недавно Forbes опубликовал рейтинг богатейших владельцев спортивных клубов, в котором среди футбольных боссов выше всех находится Дитрих Матешиц − владелец компании «Ред Булл» и нескольких клубов в разных частях света. «Бомбардир» рассказывает, как австрийский магнат строит свою империю.
26.03.2017 09:50
4
«Футбол – это не только бестолковая беготня за соперником». Главный теоретик немецкого футбола
Ральф Рангник за 35-летнюю карьеру прошел все стадии отношения с футбольным миром – от обидных насмешек до всеобщего обожания. «Бомбардир» рассказывает историю одного из самых ярких немецких тренеров последнего десятилетия.
12.11.2016 10:00
2
Держать скотину. Почему вся Германия ненавидит «РБ Лейпциг»
Клубы Бундеслиги протестуют. В высший дивизион выбилась команда, финансируемая производителем энергетиков. Теперь «РБ Лейпциг» ненавидят настолько, что не произносят вслух название этого клуба. Леонид Третьяков объясняет, как бесить весь чемпионат и все равно добиваться успеха.
01.10.2016 09:00
9
Душ из шампанского, пива и воды. Как празднуют тренеры
Клопп, Раньери и Реднапп выдерживают душ, Слуцкий ругается, Рангник пытается бежать и получает травму, а Жезуша ловят полицейские. «Бомбардир» показывает, в какие забавные ситуации попадают тренеры после выигрыша трофея.
09.05.2016 15:00
4
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