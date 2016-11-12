«Футбол – это не только бестолковая беготня за соперником». Главный теоретик немецкого футбола

В декабре 1998-го года поклонники Бундеслиги включили, как обычно, традиционный обзор очередного тура – ZDF Sportstudio, который был самым популярным футбольным и не только шоу в Германии конца 90-х. Приглашенные звезды в студии никогда не переводились, и довольно легко было в какой-то передаче увидеть, как, например, жарко обсуждают прошедшую игру «Баварии» Беккенбауэр, Рехагель и Ули Штилике. Но на этот раз создатели шоу удивили и пригласили тренера второлигового «Ульма» Рангника, который, по их мнению, должен был объяснить некоторые тактические тонкости прошедшего тура. Но выступление молодого (в тот момент Ральфу было всего 30 лет) тренера шокировало всю Германию. Всего за четыре минуты своего выступления Рангник полностью разгромил тактическую идею игры с либеро и схемой 3-5-2, которая несколько десятков служила опорой всему немецкому футболу. «Между Бундеслигой и другими топ-чемпионатами – колоссальный разрыв. Кроме Гладбаха в первом дивизионе никто не играет зонально, и это рано или поздно приведет к катастрофическим последствиям как и на клубном уровне, так и на уровне сборной». Рангник оказался прав – в 2000-м году Германия потерпела полное крушение на Евро, не сумев выиграть ни одного матча, и только после этого провала тактические изменения в Бундеслиге заимели систематический характер.

В свое время Рангник довольно быстро распрощался с мечтой игры на самом высоком уровне. Потолком его карьеры футболиста была любительская команда «Штутгарта», в которой он играл типичного «шестого номера». «Я был опорником вроде Торстена Фрингса, но практически никогда не переходил центр поля – типичный Sonderbewacher, опекун, и, если честно, мне это быстро наскучило». Поэтому параллельно со своей футбольной карьерой Рангник проходил обучение в Университете Штутгарта по специальности «спортивная наука» – и впервые усомнился в том, что в немецком футболе идут по правильному пути.

Но получать ответы на возникшие вопросы Рангник начал только тогда, как стал играющим тренером любительской «Виктории» из Бакнанга. И встретился в 1984-м году с «Динамо» Валерия Лобановского на одном из тренировочных сборов киевской команды в городке Руйте под Штутгартом. После первых десяти минут спарринга Рангник остановился на кромке поля и начал сосредоточенно подсчитывать игроков соперника. Один, два, три… одиннадцать! Все правильно, не было никакого подвоха, но Ральфа не покидало ощущение, что против них играет, как минимум, 15 человек. «В том матче против «Динамо» все 90 минут я находился под постоянным давлением. Как и мои партнеры по команде. Я всегда считал, что футбол – это не просто игра, в которой тебе нужно бегать за соперником по всему полю, а если потребуется, то еще и в туалет за ним. Будучи опорным хавбеком, я всегда получал хорошие оценки в прессе, если закрывал плеймейкера соперников, даже если сам делал при этом пять касаний за матч. Это всегда казалось мне не очень правильным. Но против команды Лобановского я впервые ощутил: это футбол совершенно другого сорта».

Поиски правильного решения столкнули Рангника с Хельмутом Гроссом, инженером-строителем, который в свое время с головой ушел в футбольную тактику и в конце 80-х стал руководителем всех молодежных академий «Штутгарт». Но на момент встречи с Рангником его идеи в Германии воспринимались с насмешкой и полным непринятием. Вместе же они создали систему, которую назвали Ballorientierte Raumdeckung – игру в четыре защитника и постоянный, даже безумный прессинг, систему, которая до сих пор была основой всех решений Рангника как главного тренера. В дальнейшем он только больше удостоверился в своей правоте – и после того, как ему посчастливилось понаблюдать за тренировочным процессом Сакки и его великого «Милана» и, в особенности после того, как он начал разбирать тренерскую работу Зденека Земана. В 1991-м году Рангник проводил отпуск всего в полутора часах езды от места тренировок его «Фоджи» и даже протесты жены не помогли удержаться от постоянных поездок к чешскому тренеру, который с радостью рассказывал молодому тренеру основы его «Земанландии». Рангник постепенно накапливал опыт, который должен был помочь ему в его дальнейшей карьере тренера.

И первый действительно серьезный успех пришел к Ральфу в качестве тренера «Ульма», который в 1996-м году был типичным середняком в третьем по счету немецком дивизионе. Рангник тут же полностью поменял отношение к процессу, как и на футбольном поле, так и за его пределами и моментально вывел команду во вторую Бундеслигу. Новый тренерский штаб команды понимал, что игроки «Ульма» не способны по своему уровню играть в атакующий футбол и построил командную игру по принципу «30 на 70» – постоянная игра за линией мяча и методическое изматывание соперников прессингом, который не должен был половинчатым. «Я осознал, что чуть-чуть прессинга недостаточно, – рассказывал Рангник. – Это как быть «немножко беременной» – это ничто». Этот принцип принес успех – «Ульм» резко перестал пропускать и, даже выйдя в следующий дивизион, оставался довольно грозной силой даже в играх против фаворитов. Уже тогда молодого тренера начали примечать в футбольных кругах, тот же Ули Штилике, несмотря на то, что сам в бытность игрока был либеро, заявлял, что именно Рангник является будущим немецкого футбола. Но разговоры об его идеях шлись только в теоретической плоскости, на практике практически никто пока не собирался даже в мыслях переходить на новую систему.

И на следующий день после той злополучной передачи на ZDF на Рангника вылился ушат критики. В прессе тренера презрительно называли «профессором-теоретиком», который и понятия не имеет о том, как устроен футбол в первом дивизионе. Высказался даже Франц Беккенбауэр, который в интервью Kicker заявил, что все разговоры о новой системе – полная чепуха. Дескать, основное значение имеют игроки на поле, а прогореть можно и с четверкой защитников. Но зерно сомнения все равно было посеяно, и уже в 1999-м году Рангник возглавил «Штутгарт», который находился в постоянном поиске главных тренеров. До Ральфа за один только год клуб успел испытать сразу пятерых сменщиков, в том числе и Йоахима Лева, и явно нуждался в новых идеях.

В «Штутгарте» Рангник провалился. Как будто бы одним махом воплотились сразу все те ужасы, нарисованные прессой в канун прихода Ральфа в клуб. Главное противоречие в том, что Рангник не сумел совладать с Красимиром Балаковым, иконой города, клуба и лично президента Майера-Ворфельдера. Балаков был лидером команды, которая выходила в финал Кубка Кубков, но в то же время он был олицетворением того футболиста, который никак не подходил под систему Рангника. Слегка ленивый, типичный плеймейкер, которого постоянно нужно было снабжать мячом и надеяться, что тот совершит очередное чудо. Прессинг? Это точно не про болгарина, но и оставить его на скамейке – это обречь себя на очередной виток критики со стороны прессы и президента. Их общая история с Рангником предсказуемо закончилась осенью 2001-го, когда Красимир крепко выругался в адрес тренера и вылетел в дублирующий состав. Но и сам Рангник после такого решения надолго не задержался и после того, как команда в очередной раз опустилась в зону вылета, Майер-Ворфельдер с удовольствием уволил слишком уж строптивого тренера.

Не повезло Рангнику с авторитетами и в «Шальке», в который он перешел транзитом через «Ганновер». Вместе с гельзенкирхенцами Рангник впервые почувствовал вкус борьбы за победу в чемпионате – «Шальке» до последнего сражался в красивом сезоне 2004/05, но в итоге уступил более мощной по именам «Баварии». И если с футболистами в этот раз было все спокойно (Рангник спокойно нашел ключи даже к строптивому Айлтону), то вот отношения с генеральным менеджером Руди Ассауэром моментально ушли в минус. Рангник по привычке, выработанной при работе в маленьких клубах, хотел было контролировать любой аспект работы (в «Виктории», например, главный тренер даже лично накладывал фиксирующие тейпы травмированным игрокам) далеко за пределами футбольного поля, что явно не нравилось менеджменту «Шальке». Тренер должен оставаться тренером, и к полной власти, как, например, в клубах АПЛ в Германии старались не подпускать. Не помогло остаться в клубе даже решение отказать Клинсманну – Рангнику предлагали стать его ассистентом на домашнем чемпионате мира, и только после отрицательного решения Ральфа Юрген и ДФБ обратили внимание на свободного Йогги Лева. В итоге же все закончилось тем, что Рангник сделал символический круг почета после игры с «Ростоком» на «Фельтинс-Арене» под стоячие овации болельщиков в декабре 2005-го года и через два дня был уволен.

Возможно, именно неудачный опыт работы со слишком авторитарным руководством сподвиг Рангника на то, чтобы вновь опуститься в третий дивизион. На этот раз для того, чтобы возглавить «Хоффенхайм», который только-только начал попадать на последние страницы спортивной немецкой прессы. Дитмар Хопп сразу же понял, что поймал удачу за хвост и очень долго практически беспрекословно следовал советам Рангника. «Как клуб «Хоффенхайм» был пустым местом. У них не было ни телеэкранов, ни скаутской системы, ничего. Когда я сказал им, что мне нужен спортивный психолог, они наняли спортивного психолога. В «Шальке» мне сказали, что в этом нет нужды, потому что прежде у них такого специалиста никогда не было. Конец разговора». Попав в привычную для себя среду Рангник вновь почувствовал уверенность в своих силах, которая было пошатнулась за эти годы вечной борьбы с президентами и прессой. Исчезнув из поля зрения большого футбола на пару лет, Ральф полностью привел свои мысли в порядок и вновь начал штурмовать первый дивизион.

Поняв, что в его системе футбола очень важны физические показатели игроков, Рангник вместе со своим другом Гроссом, которого Ральф пригласил в первый же месяц работы в Зинсхайме, приняли решение отказаться от возрастных футболистов. «Не покупаем игроков старше 23-х лет» – таков был девиз нового «Хоффенхайма», который быстро стал раздражителем почти для любого фанатского сектора в Германии. «Клуб из пробирки», без традиций, история и влияния правила 50+1 откровенно раздражал болельщиков других клубов, зато изумлял соперников на футбольном поле. Юрген Клопп после поражения его «Боруссии» со счетом 1:4 с завистью отмечал, что хотел, чтобы его команда играла так же быстро и расковано. Микс из техничных бразильцев и трудолюбивых молодых немцев во главе с парочкой боснийцев Салихович – Ибишевич сходу выиграл первый круг первой Бундеслиги. Такого яркого старта дебютанта не было со времен «Кайзерслаутерна» Отто Рехагеля и в какой-то момент даже казалось, что «Хоффенхайм» готов бороться за чемпионство. Рангник создал команду по заветам Земана – яркую, атакующую и бесподобно играющую в футбол, но ему не хватило опыта чемпионской борьбы в последнюю треть дистанции. И в момент, когда король в лице «Баварии» был повержен, более опытным и хитрым оказался Феликс Магат и его «Вольфсбург».

Но Рангник все равно в Зинсхайме стал настоящим божеством. Возможно, его любили даже слишком сильно, что в итоге и вызвало резкое охлаждение отношений с Хоппом. Бизнесмен, который 20 лет шел к моменту триумфа в Бундеслиги почувствовал, что к его вкладу, возможно, относятся не столь внимательно, как к тому, что делают футболисты и Рангник на футбольном поле. Ральф, который три года не чувствовал ни малейшего сопротивления со стороны менеджмента клуба, вдруг понял, что к его мнению стали прислушиваться куда меньше. И когда Хопп без предупреждения главного тренера продал Луиса Густаво в «Баварию», Рангник просто собрал вещи и ушел. Спорить с президентами бессмысленно – первый и главный урок, которому научился Ральф в первой Бундеслиге.

Правда, если из «Штутгарта» Рангник уходил в качестве неудачливого теоретика, то в январе 2010-го года он был одним из самых популярных людей в футбольной Германии. Он даже триумфально вернулся в ZDF Sportstudio, где уже в качестве одного из лидера мнений повторил свою лекцию о зональном футболе. В почтовом ящике Рангника всегда было уйма предложений от разных клубов Германии и Европы, но в итоге он выбрал… «Шальке». Уже без Ассауэра и с более внимательным отношением к деталям. Тот период стал последним «золотым» в современной истории гельзенкирхенцев – под руководством Рангника «Шальке» вышел в полуфинал ЛЧ, а ключевыми футболистами той команды были Мануэль Нойер, Бенедикт Хеведес, Фарфан и Рауль.

Казалось, что хотя бы в этот раз Рангнику получится довести дело до конца и все-таки выиграть Бундеслигу. Но в сентябре 2012-го года Ральф вновь всех шокировал – подал в отставку по причине синдрома хронической усталости. Постоянная борьба на протяжении 15 лет привела к тому, что Рангник стал очень быстро уставать, пропал аппетит и полностью отсутствовало желание работать. В Германии еще остро помнили историю с самоубийством Роберта Энке, который страдал похожими симптомами, и поэтому решение Профессора (теперь это прозвище звучало с исключительным уважением – никакой насмешки!) приняли быстро и даже с некоторым страхом.

Но Рангник быстро научился контролировать и этот свой недостаток. Поняв, что ему уже нереально ухватить абсолютно весь участок работы – от входа на территорию стадиона до победы в чемпионате – он принял решение немного сменить профессию. Он стал спортивным директором одновременно двух(!) клубов – «РБ Зальцбурга» и примкнувшего к нему «РБ Лейпцига». И вновь Рангник получил полный контроль над процессами, одновременно избавившись на время от тренерской работы. Корпорация «Ред Булл» готова вкладывать в свои клубы миллионы, но им просто необходим был человек, который бы понимал все процессы постройки клуба.

Держать скотину. Почему вся Германия ненавидит «РБ Лейпциг»

И Рангник, который впоследствии сконцентрировался на работе в Лейпциге, строил и до сих пор строит клуб по образу и подобию того, что уже было в «Хоффенхайме». Даже возродилось правило покупок игроков не старше 24-х лет. Из-за него пару лет назад Рангник заблокировал переход в свой клуб Джейми Варди, которому на тот момент уже было 27. Но вряд ли Ральф, который с ухмылкой рассказывал об этом инциденте немецкой прессе, сильно жалеет. У него на это просто нет времени: он занят и постройкой крупнейшей молодежной академии в Восточной Германии, и закреплением «РБ Лейпцига» в первой Бундеслиге. В прошлом сезоне ему пришлось вернуться на пост главного тренера и он вновь показал, что умеет выполнять поставленные задачи – его подопечные легко вышли в элитный дивизион.

Сейчас он вновь спортивный директор «РБ Лейпцига», занимается стратегическими исследованиями и критикует оппонентов за излишества в трансферной кампании. Как и «Хоффенхайм» в 2008-м году, «РБ Лейпциг» стал объектом ненависти со стороны фанатских группировок Германии, которым вторят и представители клубов первого дивизиона. Но Рангник готов защищать свое детище до конца и уж точно не собирается покидать Лейпциг в обозримом будущем. Несмотря на то, что слухи упорно связывали Ральфа со сборной Англии – но кто знает, сможет ли прожженный англофил отказаться, если такое предложение действительно материализуется?

Один школьный друг охарактеризовал Рангника как абсолютного перфекциониста, который хочет полностью избавиться от воли случая в нынешнем футболе и поставить систему работы в абсолют. И хоть пока что это выглядит довольно нереалистичным развитием футбола, но точно так же выглядели предположения Ральфа в Германии в начале этого века – и теперь, наверное, только он знает, насколько он был прав. Так почему бы не попробовать изменить эту игру еще раз?