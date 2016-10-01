Держать скотину. Почему вся Германия ненавидит «РБ Лейпциг»

Ненависть №1: хитрое название

Слева – эмблема «РБ Лейпциг», справа – логотип компании «Ред Булл».

«Ред Булл» использует тактику контекстного маркетинга. Вместо того чтобы клеить логотип на шлем велосипедов BMX, «РБ» организовывает соревнование. Вместо того чтобы просто спонсировать Феликса Баумгартнера, «быки» организовывают сумасшедший прыжок из космоса, который привлекает намного больше внимания. Также «Ред Булл» поступил и с футбольной командой – вместо того,чтобы спонсировать уже сложившийся клуб из высшей лиги, они подняли клуб из низших дивизионов и решили помочь ему пробиться в Лигу Чемпионов. Это не пример «Лестера» – это собственный путь «РБ Лейпциг».

Правда, многим кажется, что энергетики играют не по правилам. Первое – название клуба, к которому в Германии относятся очень внимательно. Официально запрещено использование материалов спонсора в имени клуба («Байер Леверкузен» – это традиционное исключение). «РБ» – расшифровывается как RasenBallsport, и это одна из уловок маркетинговой службы концерна. RBs переводится как «спортивная лужайка с мячом». Аббревиатура напоминает нам об энергетике, но только в контексте. Это не первое заимствование: на эмблеме клуба изображены два быка, идентичные эмблеме одноименной команды из Зальцбурга. Более того, по заявлениям представителей «РБ Зальцбург», «Лейпциг» должен был стать фарм-клубом австрийцев. Но на деле пока выходит по-другому. «Лейпциг» уверенно ворвался в Бундеслигу и подписывает при этом игроков из «Зальцбурга».

Ненависть №2: акции и клубная карта

Второй «претензией на ненависть» является правило «50+1». Это правило устанавливает порог держателя акций для генерального спонсора не выше 49%, оставляя право принимать окончательное решение за клубом и его болельщиками. Так в структуре дортмундской «Боруссии» Дортмунд существует 139 тысяч болельщиков, которые являются членами клуба, и они все участвуют в голосованиях. Они вправе накладывать право вето на такие существенные решения, как, например, подорожание цен на билеты. В Лейпциге решили сделать иначе: в совет входит 17 человек, большинство из которых работают либо в структуре «Ред Булла», либо в компаниях-партнерах. А держатели членских карт не могут влиять на решения клуба.

Проект «Ред Булл» и его новый флагман

Если в Дортмунде цена взноса составляет 69 евро в год, то в Лейпциге она составит аж 1000 евро, и то без права участия в каких-либо голосованиях (для примера: в «Баварии» цена взноса за сезон – 60 евро).

«Кажется, что некоторые люди больше хотят нас критиковать, чем предложить пути решения в правиле 50+1, чтобы его реформировать, – резюмирует Матиас Кисслинг, автор блога о клубе. – Критика клуба в Германии оборачивается минутами молчания, раздавленными банками «Ред Булла», головами быков и т. д. Конечно, ведь как уверяют нас фанаты «Боруссии», «Баварии» и прочих команд Бундес– и Региональ-лиг: «Ред Булл» выступает против спорта».

Ненависть №3: провокации болельщиков

«Когда новый клуб поднимается вверх из третьего дивизиона, это правильно, что Немецкая футбольная ассоциация пристально следит за ним и проверяет его на соответствие своим правилам. Мы будем способствовать лиге в помощи с клубами, которые препятствуют своим фанатам в праве голосования», – сказал Бернд-Георг Спайс, вице-президент «Санкт-Паули».

По всей Германии, куда бы ни приезжал «Лейпциг», проходят разнообразные акции болельщиков. Самым трешовым жестом стала голова быка, брошенная на поле во время кубкового матча с «Динамо» Дрезден. Фанаты «Хайденхайма», в свою очередь, представили баннер, на котором изобразили свою версию надписи на американском долларе на мотив «РБ Лейпциг». В их вариации это звучит как «Scheiss Red Bull – In Capitalism He Trusts».

Однозначно веселее всех поступили фанаты «Хоффенхайма». Они заготовили плакаты, на которых были размещены призывы: «Верните наш трон обратно, это мы самый ненавидимый клуб Германии».

«RB не нарушает принципы современного футбола, он лишь подчеркивает некоторые его принципы», – замечает Матиас Кисслинг. Он утверждает, что подобных инвестиций в футбол в бывшем ГДР не было со времен падения стены. Фанаты с более традиционным сознанием могут возмущаться «пластиковым клубом», но, тем не менее, фанаты из Восточной Германии гордятся тем, что на востоке страны появилась команда, способная противостоять успешным западным коллективам.

Ненавидеть «РБ Лейпциг» будут фанаты по всей Германии. Но если все это затевалось не для формирования всеобщей ненависти, а для спорта,то ответ на все эти нападки у клуба такой: не реагировать и продолжать играть. Собственно, так в Лейпциге и делают.

Ненависть №4: клубы-последователи – «Кока-кола Коттбус» и «Сникерс Оффенбах»

«Силу футбола все равно можно почувствовать – даже если она происходит из банки», – метко выразилась газета Франкфуртен Алгемайне, одна из ведущих в Германии. И с этим сложно поспорить – на сегодня «Ред Булл» выполнил все, что обещал. 100 миллионов – не вопрос. Развитие детско-юношеского спорта – без проблем. Обыграть дортмундскую «Боруссию» – легко!

К старту сезона в Бундеслиге команда в Лейпциге подобралась крепкая. Были куплены перспективные Тимо Вернер и Наби Кейта, а также талант из «Ноттингема» Оливер Берк. Новые подписания уже стали играть значимую роль в клубе, а гол Наби Кейта стал победным в матче с том самом матче с «Боруссией».

При том негативном фоне, что окружает команду из Лейпцига, она показывает действительно интересный футбол. В высший дивизион клуб вывел именитый тренер Ральф Рангник, cейчас занимающий пост спортивного директора. Нынешний тренер Ральф Хазенхюттль успешно руководил «Ингольштадтом». Эти двое следуют официальной трансферной политике клуба – подписывать игроков не старше 24 лет, внося вклад в будущее команды. Рангник также посодействовал становлению Джошуа Киммиха, выступавшего в 2013-2015 в составе «быков». Теперь талант из «Штутгарта» успешно играет за «Баварию» и олицетворяет собой очередное поколение немецких футболистов с приставкой «супер».

«Он войдет в число лучших немецких футболистов». Джошуа Киммих как демонстрация силы Германии

Клуб вложился в будущее развитие футбола в регионе. Дитрих Матешиц, директор концерна, поставил задачу: вовлечение детей в футбол и спорт. C этой целью была построена детская академия и приглашены тренеры из других команд Германии.

Будут ли другие бренды поступать также как «Ред Булл»? Критики утверждают, что вскоре появятся «Кока-Кола Коттбус», «Сникерс Оффенбах» и «Леново Ледерхозен».

Это с учетом уже присутствующего в Бундеслиге «Байер Леверкузен», к которому давно все привыкли. Получается, что немецкий чемпионат, как он ни выкручивался, может стать лигой торговых брендов. Ответом всем критикам послужил субботний «взрыв», как его описывают в немецкой прессе. Болельщики переполненного лейпцигского стадиона как один радовались победе своего клуба над звездами из Дортмунда.

Силу футбола в Лейпциге почувствовали – даже если она из банки!

Ненависть №5: протесты ни к чему не приведут

«Протесты в итоге ни к чему не приведут. Стадион будет полон, «Ред Булл» продолжит инвестировать, Лейпциг продолжит играть свою роль», – пишет газета WAZ.

С того момента, как «РБ» выкупили лицензию у «Маркранштадт», прошло 7 лет. За это время команда преодолела рубеж в четыре дивизиона. Увидеть футбол такого уровня для жителей Лейпцига стало возможным только благодаря этому спонсору. И ненависть болельщиков всех остальных клубов в этом случае является не такой уж большой ценой.

Что бы ни говорили хейтеры, болельщики в Лейпциге довольны. Футбол в регионе развивается, к ним приезжают топовые команды. У детей появилась возможность заниматься в серьезной футбольной академии, тогда как раньше перспективная молодежь уезжала в «Штутгарт» или «Боруссию». Сегодня у юных игроков нет необходимости как можно скорее покидать Лейпциг.

Правда, все это не добавляет команде положительного имиджа. Впрочем, она к нему и не стремится. Деньги решают все? Да. Но благодаря им большой футбол вернулся туда, где его так долго ждали.