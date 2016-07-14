Проект «Ред Булл» и его новый флагман

Помните историю о том, как игрок «Зальцбурга» в Лиге чемпионов выступал в футболке клуба «РБ Лейпциг»? Блог «В поле зрения» во всех подробностях знакомит читателей «Бомбардира» с этой командой.

«РБ Лейпциг» – что это? Очередной денежный мешок готовый потратить запредельные деньги для сиюминутного успеха? Команда выскочка без богатой истории? Развитие этого клуба и способы достижения целей очень отличаются от большинства клубов, в которые вкладывают до неприличия большие суммы денег ... Так чем же «РБ Лейпциг» такой особенный?

«РБ Лейпциг» это частичка очень необычного футбольного бизнес проекта компании энергетических напитков «Ред Булл». Официальное название клуба «RassenBallsport Leipzig», основан клуб в недалеком 2009 году, начав свой путь с пятой по счету немецкой лиге и за 7 сезонов пробившись до первой. Команда базируется в городе Лейпциг, и выбор на город пал неспроста. Это довольно большой город с населением около 550 тысяч человек, которому специально к чемпионату мира 2006 построили отличный, современный футбольный стадион с вместимостью примерно 44 тысяч зрителей, но так как, со временем солидных кандидатов кто смог бы проводить на нём свои домашние матчи не оказалось, то «РБ Лейпциг» занял это вакантное место. Тем самым клуб получил в аренду отличный стадион, и армию фанатов из родного города, стоит отметить что в прошлом сезоне во второй Бундеслиге стадион команды был вторым по посещаемости (в среднем на домашнем матче собиралось около 30 тысяч зрителей) уступив только «Нюрнбергу». И руководство клуба рассчитывает в новом сезоне собирать аншлаги, а на будущее и вовсе уже задумалось о постройке нового своего собственного стадиона который сможет вмещать до 80 тысяч фанатов.

Компания «Ред Булл» владеет четырьмя футбольными командами. Среди них единственная пока независимая команда от других, обитает в американской МЛС, и это «Нью-Йорк Ред Буллс». В общую же систему входит «Ред Булл Бразил» – команда из Бразилии которая играет в Серии D (четвертой по силе), но постепенно поднимается по бразильским лигам и со временем сможет поставлять своим европейским проектам сильных бразильских талантов, но пока это еще на стадии становления и поставки этих самых талантов пока осуществляются на довольно низком уровне. До недавнего времени флагманом этого проекта была команда «Ред Булл Зальцбург» – многократный чемпион Австрии, делающий ставку на талантливую молодежь, совсем недавно именно от них мы узнали о таких игроках как Кевин Кампль или Садио Мане...

У зальцбургского клуба с 2012 года есть еще и официальный фарм-клуб выступающий Первой лиге Австрии – ФК «Лиферинг», который «обкатывает» еще более юных талантов для будущих успехов «Ред Булла». Много лет главной звездой клуба «Ред Булл Зальцбург» является футболист, чей талант ранее не пригодился »Барселоне» – Хонатан Сориано. Результативность Сориано в австрийском клубе просто зашкаливает – 160 голов, 66 голевых передач в 179 матчах, но игрок уже не первый год отказывается от всех переездов и остается играть в Зальцбурге. Самый сильный талант этой команды на данный момент – 21-летний центральный полузащитник из Гвинеи – Наби Кейта, которого уже сейчас немецкий сайт transfermarkt оценивает в довольно солидные 11 млн евро , к слову уже объявлено, что с нового сезона игрок переезжает в Германию и будет выступать так сказать за новый флагман всего этого проекта – «РБ Лейпциг». Но в Зальбурге много талантливых парней, есть еще Бериша, Минамино, Калета-Кар и многие другие, которые сейчас растут, развиваются и уже ждут своей очереди что бы «выстрелить» и заявить о себе на всю Европу...

И вот мы подошли к главному, что же можно сказать насчет самого клуба «РБ Лейпциг»? Команда еще мало кому знакома и ничего не добилась на высоком уровне. Затраты этой команды на покупки, зарплаты и развитие инфраструктуры из года в год шокировали всю футбольную Германию... Но не стоит ожидать появления «немецкого Сити» и «ПСЖ», большие траты нужны были для быстрого развития и скорейшего появления в Бундеслиге. «Ред Булл» отлично наладил систему обмена игроков между «Зальцбургом» и «Лейпцигом». За все время в обоих направлениях последовало 17 игроков, причем большинство из них лишь в последние три года.

Клуб отлично работает с молодежью, совсем недавно они раскрыли талант Джошуа Киммиха который из клуба ушел не куда нибудь, а в саму «Баварию» и почти сразу же своей игрой начавший доказывать сколь сильным игроком он оказался, да и сейчас в команде выступает новый большой талант – 20-летний фланговый защитник Лукас Клостерманн, который с каждой игрой зажигается в команде все ярче. Молодежные команды «РБ Лейпцига» – одни из сильнейших во всей Германии, и хотя ни одного сильного воспитанника клуба мы пока не видели во взрослом футболе, но подождите, это лишь вопрос времени.

В главной же команде уже сейчас собраны неплохие футболисты. В прошлом году на повышение команду тащили игроки вроде Эмиля Форсберга из Швеции, Марселя Забитцера и Штефана Ильзанкера из Австрии, за которыми в большей или меньшей степени мы могли наблюдать на полях во Франции во время чемпионата Европы по футболу. Также в команде можно выделить пару нападающих – игрока сборной Дании Юсуфа Поульсена и Девида Зельке, который уже в позапрошлом году играя за «Вердер» успел продемонстрировать свои таланты поклонникам Бундеслиги. Но далеко не все игроки приходили в клуб за огромные деньги, частенько бывало, что клуб просто попадал в точку, покупая того или иного игрока, и уже в Лейпциге игрок расцветал. В нынешнее же трансферное окно команду пополнят – голкипер из «Кайзерслаутерна» Мариус Мюллер, а так же восходящая звезда немецкого футбола игрок способный выступать по всему фронту атаки – Тимо Вернер, переход которого из «Штуттгарта» обошелся команде в 10 милионов евро.

В плюс к этому из второй команды проекта «Ред Булл Зальцбурга» были куплены уже выше упомянутый Наби Кейта и фланговый защитник Бенно Шмидт. В общем в команде подбирается отличная банда, с этого сезона возглавит которую тренер Ральф Хассенхюттль, который раньше будучи до этого тренером Ингольштадта без больших вложений умудрился слепить весьма симпатичный коллектив и без проблем сохранил прописку в первой Бундеслиге. Теперь же в его распоряжении будут отличные игроки и серьезные средства .... Чего же он сможет добиться в таких условиях?

В итоге на карте Германии появляется еще один сильный клуб (причем единственный в Бундеслиге с территории бывшей части ГДР), который прогнозируемо должен с первого же сезона закрепиться в Бундеслиге и уже в ближайшем будущем войти в элиту немецкого футбола, став постоянным участником еврокубков от Германии. А тех кого заинтересовал этот клуб советую присмотреться к нему получше, у команды явно заметен крен на атаку, а значит даже если они не начнут сразу побеждать, то во всяком случае скучать их матчи вас явно не заставят.