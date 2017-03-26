Прыжок из стратосферы, бычья голова и водка с энергетиком. Как работает самый богатый владелец футбольного клуба

Самый богатый владелец

Матешиц занял четвертое место в общем рейтинге владельцев спортивных клубов с активами в $13,4 млрд. Среди хозяев футбольных команд он первый и опережает даже Романа Абрамовича ( у владельца «Челси» − $9,1 млрд). Клубов у Матешица целых четыре: «Нью-Йорк Ред Буллз», «Ред Булл Бразил», «Ред Булл Зальцбург» и «РБ Лейпциг».

Свою корпорацию он создал в 1987 году, и сегодня этот бренд контролирует более 70% мирового рынка энергетических напитков. Так в 2015-м «Ред Булл» продал 6 миллиардов банок. Напиток Матешица – любовь молодежи в любой из 160 стран, в которых он продается. Для потребителей это уже давно драйв, энергия адреналина, экстрим и самая настоящая идеология.

Идея из Таиланда

Матешиц получил диплом маркетолога и работал по специальности. Сначала в «Unilever» и «Jacobs Coffee», а потом в «Blendax». В последней он стал топ-менеджером. В одной из своих многочисленных командировок австриец оказался в Таиланде и был поражен местным энергетическим напитком, о котором узнал из статьи о 20 крупнейших налогоплательщиках страны. В их числе оказался некто Тайсе, производивший напиток «Красный Бык». В Европе тогда мало кто слышал о тонизирующих напитках, и Дитрих мгновенно понял, что это его шанс создать вулканическое УТП.

Вместе со своим тайским партнером они вложили в стартап по 500 тысяч долларов и запустили производство напитка в Австрии, так как энергетик не был защищен патентом. Его названием стал тот же красный бык, но по-английски – «Red Bull». Тогда об этом могучем животном еще никто не слышал, но Матешиц верил в успех. Его не остановил даже скептицизм минздрава Австрии, которое три года не пропускало энергетик из-за содержавшегося в нем таурина (аминокислоты, стимулирующей сердечную деятельность). Не дожидаясь ответа бюрократов, Дитрих открыл первый офис компании недалеко от Альп.

100 миллионов банок за год

Имея приличный опыт в сфере маркетинга, Матешиц уделил приличное время выделению целевой аудитории своего продукта. Идея «Ред Булл», которая ассоциировалась с зашкаливающим адреналином, лучше всего подходила студентам с их невероятным образом жизни. Таким образом, целевая аудитория тайского энергетика − дальнобойщики, использовавшие быка, чтобы взбодриться во время изнурительного трипа − была отметена.

После запуска напитка в продажу Матешиц тут же начал агрессивную рекламную кампанию, направленную на студентов. Первые два года получились убыточными, но затем бизнесмен внедрил свою главную фишку: девушек, которые ездили по студенческим кампусам и ночным клубам на брендированном мини-купере и раздавали энергетик бесплатно. Студенты оценили вкус напитка, а потом, осознав, что он идеально ложится на водку, сделали из него хит. Кривая продаж «Ред Булл» полетела вверх с космической скоростью. За год было продано 100 миллионов банок, а уровень продаж вырос в сто раз.

Матешиц занимался вирусным маркетингом, спонсируя абсолютно невероятные проекты. Например, организовал прыжок из стратосферы австрийского экстремала Феликса Баумгартера. Этот парень спрыгнул с высоты 39 км, преодолев скорость звука и установив несколько мировых рекордов. А чего стоят нереальный спуск на роликовых санях по улицам Сан-Франциско со скоростью 150 километров в час или серфинг на 8-метровой волне в дельте Амазонки, напичканной крокодилами?

Владелец «Red Bull» делает все, что можно и нельзя для того, чтобы его бренд ассоциировался с абсолютным сумасшествием. Образ психованного чувака, который готов сходу встать на сноуборд и начать фрирайдить с горы наклоном в 89 градусов или спрыгнуть с банджи-джампингом – корпорация как отдельная философия.

Идеология

«Мы не доставляем продукт к потребителю, мы доставляем потребителя к продукту», − описанный выше сэмплинг дал восхитительные результаты.

«Если страна не принимает напиток, мы идем в другую», − Дания и Норвегия были категорически против продажи энергетика, так как воздействие содержавшегося в нем таурина на организм не было до конца изучено. Матешиц продолжил свою экспансию, а затем вернулся в Скандинавию для того, чтобы и северные студенты смешивали водку с буйным «красным быком».

«Никто не верил в успех моего проекта, но я всегда знал, что все получится. Мы должны были сами создать нишу для нашего продукта, ведь тогда в Европе не было рынка энергетиков», − Матешиц заряжен огромным количеством позитива и оптимизма. Все это вместе с креативным мышлением австрийца и его упорством создало мощнейшую синергию, которая таранила в лоб любые преграды: «Главная цель – не максимизация прибыли, а реализация идеи на 100%».

Футбол

«Я был готов к тому, что нас будут тяжело принимать. В Германии многие люди привыкли защищаться от всего нового. Но это нормально, в конце концов, многомиллионая армия апологетов фейсбук и гугл тоже появилась не сразу. От критиков мы будем избавляться современным атакующим футболом», − спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник знает, что говорит: 2 место в Бундеслиге и 43 мяча в 25 матчах. Команда впервые проиграла только в 14 туре, а слова Матешица о том, что клуб в скором времени будет бороться за чемпионство, уже не выглядят так нелепо.

В разных странах с Дитрихом борются по-разному. Иногда бросают окровавленную бычью голову, иногда бойкотируют матчи, а порой даже забрасывают домашнее поле «Лейпцига» химикатами, чтобы на нем было невозможно играть в футбол. Подробнее о том, почему главного футбольного ньюсмейкера в этом сезоне все хейтят, написано здесь.

Но ему, похоже, все равно. Он знает, что ранит болельщиков, пожирая их любимые клубы и строя на месте этих команд свои. Знает, что нарушает многие принципы, по которым живет немецкий футбол. Но пока его поливают тоннами грязи, он активно занимается развитием детско-юношеского футбола и не тратит чокнутых денег на трансферы − хотя мог бы покупать игроков хоть за 200 миллионов. Максимальная зарплата в клубе – 3 млн евро за сезон, а летом и осенью в рамках акции «Футбольная школа» любой желающий от 6 до 14 лет может потренироваться у тренеров академии клуба, узнать, как живет коллектив, и почувствовать себя частью команды.

Теперь «РБ Лейпциг» ждут в Лиге чемпионов, потому что там Матешиц обязательно разорвет новую информационную бомбу, начиненную бодрящей смесью кофеина и таурина.

«Ред Булл» опьяняет. В Англии готовятся клонировать успех Лейпцига