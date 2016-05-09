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Душ из шампанского, пива и воды. Как празднуют тренеры

Все любят «Лестер» и Клаудио Раньери, которого Кристиан Фукс с удовольствием облил прямо на пресс-конференции. «Завтра тренировка!» – рассердился Раньери, но это лишь на первый взгляд. А пока английские СМИ рассуждают «почему же игроки «МЮ» не обливали Алекса Фергюсона шампанским», «Лестер» наслаждается плясками с кубком.

Юрген Клопп в пивной одежде расхаживал и по полю и по залу на пресс-конференции. Ту победу в 2011-м запомнили особо.

Харри Реднаппу до чемпионства было далеко, но четвертое место «Тоттенхэма» в 2010-м и пропуск в весьма удачную для клуба Лигу чемпионов – свели с ума игроков. А досталось тренеру.

«Да б-ь, Вася!» трехлетней давности от Леонида Слуцкого все помнят. Хоть и душем это назвать довольно сложно.

Лучше не убегать, это правда. Главный тренер только что вышедшего в Бундеслигу «Лейпцига» Ральф Рангник уже об этом знает – и от душа не спасся, еще и травму получил. Говорят, задняя поверхность бедра пострадала.

Так что Хосеп Гвардиола и не думал сопротивляться. Наоборот, даже пошел навстречу.

Карло Анчелотти после победы в финале Лиги чемпионов пару лет назад рассчитывал спокойно поболтать с журналистами на пресс-конференции. Не тут-то было.

А Жорже Жезуш привел «Бенфику» к первому за несколько лет чемпионству (и своему второму), вырядился как фанат и был схвачен полицией. И полицейских особо-то ни в чем не обвинишь.

А Мигелю Эррере не нужно было никакого пива, шампанского или костюмов. Надо было просто выиграть чемпионат Мексики, чтобы угодить в кучу мемов и завоевать всенародную любовь.

Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Англия Лестер Боруссия Д Тоттенхэм ЦСКА Реал Бенфика Америка Слуцкий Леонид Реднапп Гарри Раньери Клаудио Анчелотти Карло Рангник Ральф Клопп Юрген Гвардиола Хосеп Жезуш Жорже Эррера Мигель
Комментарии (4)
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ari-_uri_94
1462800901
Вот за это мы любим футбол. За победу. Как радуется наша любимая команда.
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андрей андреев
1462802542
И только Курбан Бердыев оставался спокоен...
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firs04
1462867643
жесть, эмоции это круто
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Альтер
1462870196
Хотелось бы посмотреть как Бердыева будут обливать в Ростове.
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