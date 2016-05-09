Душ из шампанского, пива и воды. Как празднуют тренеры

Все любят «Лестер» и Клаудио Раньери, которого Кристиан Фукс с удовольствием облил прямо на пресс-конференции. «Завтра тренировка!» – рассердился Раньери, но это лишь на первый взгляд. А пока английские СМИ рассуждают «почему же игроки «МЮ» не обливали Алекса Фергюсона шампанским», «Лестер» наслаждается плясками с кубком.

Юрген Клопп в пивной одежде расхаживал и по полю и по залу на пресс-конференции. Ту победу в 2011-м запомнили особо.

Харри Реднаппу до чемпионства было далеко, но четвертое место «Тоттенхэма» в 2010-м и пропуск в весьма удачную для клуба Лигу чемпионов – свели с ума игроков. А досталось тренеру.

«Да б-ь, Вася!» трехлетней давности от Леонида Слуцкого все помнят. Хоть и душем это назвать довольно сложно.

Лучше не убегать, это правда. Главный тренер только что вышедшего в Бундеслигу «Лейпцига» Ральф Рангник уже об этом знает – и от душа не спасся, еще и травму получил. Говорят, задняя поверхность бедра пострадала.

Так что Хосеп Гвардиола и не думал сопротивляться. Наоборот, даже пошел навстречу.

Карло Анчелотти после победы в финале Лиги чемпионов пару лет назад рассчитывал спокойно поболтать с журналистами на пресс-конференции. Не тут-то было.

А Жорже Жезуш привел «Бенфику» к первому за несколько лет чемпионству (и своему второму), вырядился как фанат и был схвачен полицией. И полицейских особо-то ни в чем не обвинишь.

А Мигелю Эррере не нужно было никакого пива, шампанского или костюмов. Надо было просто выиграть чемпионат Мексики, чтобы угодить в кучу мемов и завоевать всенародную любовь.