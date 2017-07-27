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  • «Заткнись и делай свою работу, нацист». Скандал вокруг африканца, за которого предлагают огромные деньги

«Заткнись и делай свою работу, нацист». Скандал вокруг африканца, за которого предлагают огромные деньги

Кто такой Наби Кейта

Гвинейский полузащитник не был столь заметен еще пару лет назад – он играл за французский «Истр» и австрийский «Ред Булл», но «Лейпциг», только-только получивший путевку в Бундеслигу, раскошелился на 15 миллионов евро и перетащил Кейта себе в команду. Результат превзошел все ожидания – футболист здорово помог «Лейпцигу» выйти в Лигу чемпионов, а продавать его не хотят даже за сумму в пять раз превышающую ту, за которую немцы его взяли.

Чем он хорош на поле

Кейта иногда называют улучшенной копией Нголо Канте – представляете тогда, что это за монстр? Главная позиция гвинейца – центр поля. Иногда его придвигают к атаке, потому что вместе с дриблингом (по этому показателю в Бундеслиге круче лишь Дембеле) у него отлично получаются обостряющие и разрезающие передачи. Но чаще Кейта действует на месте опорника – с отборами и перехватами у него все отлично. А вот игру в воздухе подтянуть бы не мешало.

Вместе с тем, Наби занял второе место в списке лучших игроков сезона Бундеслиги по мнению самих футболистов. Чаще они голосовали лишь за Левандовски.

История отказов «Ливерпулю»

Конечно, после такого сверхудачного сезона Кейта мигом заинтересовал топ-клубы. Наиболее настойчивым был «Ливерпуль», который готовился еще в конце мая побить свой собственный трансферный рекорд. Англичане трижды обращались в клуб с огромными предложениями, но ни за 65, ни за 75, ни за 83 миллиона евро «Лейпциг» Кейта не отпускал, хотя изначально в конце июня на сумму, эквивалентную примерно 78 миллионам евро, немцы вроде бы были согласны.

Сам Кейта желает перейти именно в «Ливерпуль», а клуб до сих пор ищет пути, чтобы приобрести игрока. Появилось сообщение, что англичане дождутся окончания следующего сезона и тогда смогут забрать Кейта, выплатив отступные в размере примерно 53 миллионов евро (видимо, такая опция должна появиться летом 2018-го согласно контракту).

Что случилось на днях

В тот момент, когда шум вокруг возможного трансфера утих, о себе решил напомнить сам Кейта. Настолько он был чем-то недоволен на тренировке «Лейпцига», что в безумном подкате влетел в одноклубника Диего Демме. Говорят, футболисты помирились, а руководство все-таки снова задумалось о продаже.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Парад глупых высказываний

«К слову, вся Гвинея – это деревня. Каждый тренер в мире вынужден тщательно объяснять гвинейцам, что конкретно они должны делать», – отреагировал на конфликт Ральф Рангник, занимающий в «Лейпциге» пост спортивного директора.

На немца мгновенно набросились обиженные гвинейцы. «Это расизм в высшем проявлении. Я думал, что все это закончилось после эры Гитлера, но такие как Рангник доказывают, что эта идеология все еще жива», – написал в твиттере гвинейский журналист Сега Дьялло.

Еще дальше пошел экс-полузащитник сборной Гвинеи и «Халл Сити» Камил Заятте. «Заткнись и делай свою работу, нацист», – посоветовал он Рангнику. Что думает по этой ситуации сам Кейта – пока неизвестно. Но едва ли у него выросло желание остаться в клубе.

Нацизм под запретом

Рангник не привык стесняться в выражениях, но обвинения в нацизме – это, конечно, перебор. В Германии строго запрещено все, что с ним связано. В случае использования нацистской символики и соответствующих материалов – крупный штраф и даже лишение свободы. Даже если накидать себе в соцсети мемов на эту тему – можно влететь на штраф под 500-600 евро, спецслужбы легко вычислят нарушителя, а в почту прилетит конверт из судебной организации.

Что будет дальше

Заятте и Дьялло вряд ли что-то может грозить, ведь они не живут в Германии. С трудом себе представляется, что каким-то санкциям подвергнется и Рангник, он, скорее, просто даст небольшое интервью, где скажет, что его не так поняли. Что касается Наби Кейта, то он поддерживает нормальные отношения с подкошенным им Демме, но по поводу возможного трансфера ничего не говорит. До жеребьевки Лиги чемпионов осталось чуть меньше месяца – у «Лейпцига» еще хватает времени, чтобы решить вопрос об африканце. Но шансы на уход Кейта, в связи со скандалом последних дней, немного увеличились. По информации The Guardian, переговоры о продаже продолжатся на этой неделе.

Германия. Бундеслига Германия РБ Лейпциг Ливерпуль Кейта Наби Рангник Ральф
Комментарии (9)
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Инженер Карасик
1501146812
Да весь континент отсталый,за исключением нескольких стран севера, а так же ЮАР. Зазнался потомок Бармалея.)))
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XaXatyn
1501152651
Продавайте за хорошую сумму и не думайте даже !
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mihail200606
1501174241
ситация высосанная из пальца... продать его и все.. негры возбудились не по делу..
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Taps
1501183890
Хватит о неграх, обсуждайте российский футбол.
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