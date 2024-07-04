Мостовой оценил вылет сборной Австрии с Евро-2024

Александр Мостовой высказался о сборной Австрии, вылетевшей с чемпионата Европы на стадии 1/8 финала.
- Австрийцы выиграли группу с Францией, Нидерландами и Польшей.
- В плей-офф они уступили Турции – 1:2.
- Тренер австрийской сборной Ральф Рангник работал в 2021 году в «Локомотиве».
«Я делал прогноз в пользу Австрии, исходя из первого места в группе и восторженных возгласов. Но нужно быть сдержаннее и спокойнее.
Турция не давала большого преимущества Австрии. Не сказать, что Турция наказала – просто воспользовались своими моментами и показали достойную игру.
Рангника восхваляли, а теперь пора поставить на место. Ещe можно кинуть в него – а как же так?» – заявил Мостовой.
Источник: «Чемпионат»