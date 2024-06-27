Нигматуллин: «Рангник в «Локомотиве» занимался освоением бюджета, до футбола было очень далеко»

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мыслями о работе главного тренера сборной Австрии Ральфа Рангника в столичном клубе.
«Господин Рангник, будучи в «Локомотиве,» преследовал совсем другие цели. По-моему, он был занят освоением бюджета, а до футбола было очень далеко. Рассуждать о тренерской профессии Рангника не приходится», – высказался Нигматуллин.
- Немецкий тренер Ральф Рангин сумел вывести Австрию в плей-офф Евро-2024, заняв 1 позицию в группе с Францией, Нидерландами и Польшей. Австрийская сборная заработала 6 очков в трех играх.
- Соперником австрийцев в 1/8 финала континентального первенства станет Турция, занявшая 2-ю строчку в своем квартете.
- Рангник возглавил Австрию в 2022 году. На посту наставника австрийской команды немец провел 25 встреч, в которых одержал 15 побед. Также в активе Ральфа 4 ничьих и 6 поражений.
- В июле 2021 года специалист из Германии был утвержден в качестве директора в столичном «Локомотиве». Но уже в декабре этого же года Рангин покинул московский коллектив.
Источник: «Че