Нигматуллин: «Рангник в «Локомотиве» занимался освоением бюджета, до футбола было очень далеко»

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мыслями о работе главного тренера сборной Австрии Ральфа Рангника в столичном клубе.

«Господин Рангник, будучи в «Локомотиве,» преследовал совсем другие цели. По-моему, он был занят освоением бюджета, а до футбола было очень далеко. Рассуждать о тренерской профессии Рангника не приходится», – высказался Нигматуллин.