Рангник оценил перспективы Австрии на Евро-2024

Наставник сборной Австрии Ральф Рангник поделился мыслями по поводу выступления команды на Евро-2024.

«Нет одного рабочего рецепта, как пройти в турнире как можно дальше. Просто двигаешься от матча к матчу. Мы ожидаем от себя яркого матча, отталкиваясь от наших сильных качеств. Посмотрим, куда это нас заведет», – пояснил Рангник.