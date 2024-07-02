Рангник оценил перспективы Австрии на Евро-2024

Наставник сборной Австрии Ральф Рангник поделился мыслями по поводу выступления команды на Евро-2024.
«Нет одного рабочего рецепта, как пройти в турнире как можно дальше. Просто двигаешься от матча к матчу. Мы ожидаем от себя яркого матча, отталкиваясь от наших сильных качеств. Посмотрим, куда это нас заведет», – пояснил Рангник.
- Австрия без проблем вышла из своей группы. Команда заработала 6 очков за три игры.
- В 1-м туре австрийцы уступили Франции (0:1). Во втором поединке дружина Рангника легко расправилась с Польшей (3:1). В заключительном туре Австрия неожиданно обыграла Нидерланды Рональда Кумана (3:2).
- В первом раунде плей-офф австрийцы встретятся с Турцией, которая заняла 2 место в своей группе, набрав 6 очков.
Источник: Официальный сайт УЕФА