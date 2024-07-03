Рангник поделился планом работы в сборной Австрии

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник после поражения в 1/8 финала Евро-2024 от Турции (1:2) сказал, что команде нужно вынести перенести все лучшее от выступления на прошедшем турнире к следующим соревнованиям.
«Не все шло очень гладко, но это были четыре очень зрелищные и напряженные игры. Теперь нам нужно вынести отсюда все лучшее в Лигу наций, а после нее – в отборочный цикл чемпионата мира», – сказал Рангник.
- Австрия второй раз подряд играла в 1/8 финала Евро.
- На групповом этапе команда заняла 1-е место. Она проиграла Франции (0:1), победила Польшу (3:1) и Нидерланды (3:2).
- Осенью Австрия сыграет в группе B3 Лиги наций с Норвегией, Словенией и Казахстаном.
Источник: официальный сайт УЕФА