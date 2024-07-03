Рангник поделился планом работы в сборной Австрии

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник после поражения в 1/8 финала Евро-2024 от Турции (1:2) сказал, что команде нужно вынести перенести все лучшее от выступления на прошедшем турнире к следующим соревнованиям.

«Не все шло очень гладко, но это были четыре очень зрелищные и напряженные игры. Теперь нам нужно вынести отсюда все лучшее в Лигу наций, а после нее – в отборочный цикл чемпионата мира», – сказал Рангник.