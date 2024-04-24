Рангник выдвинул требование «Баварии»

Ральф Рангник готов возглавить «Баварию» по окончании сезона-2023/24.
Действующий тренер сборной Австрии согласится уйти в мюнхенский клуб, если получит там полный контроль над трансферами.
Рангник хочет, чтобы его полномочия были выше, чем у спортивных директоров Макса Эберля и Кристофа Фройнда.
Также «Баварии» придется заплатить компенсацию за тренера – Австрийский футбольный союз требует 5 миллионов евро.
- Томас Тухель покинет «Баварию» по окончании сезона.
- Австрийцы на групповом этапе Евро-2024 сыграют с Францией, Нидерландами и Польшей.