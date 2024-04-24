Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    4 В матче «Реала» и «Манчестер Сити» был установлен рекорд мирового футбола. К этому достижению причастны все игроки стартовых составов
    В матче «Реала» и «Манчестер Сити» был установлен рекорд мирового футбола. К этому достижению причастны все игроки стартовых составов

    Рангник выдвинул требование «Баварии»

    Ральф Рангник готов возглавить «Баварию» по окончании сезона-2023/24.

    Действующий тренер сборной Австрии согласится уйти в мюнхенский клуб, если получит там полный контроль над трансферами.

    Рангник хочет, чтобы его полномочия были выше, чем у спортивных директоров Макса Эберля и Кристофа Фройнда.

    Также «Баварии» придется заплатить компенсацию за тренера – Австрийский футбольный союз требует 5 миллионов евро.

    • Томас Тухель покинет «Баварию» по окончании сезона.
    • Австрийцы на групповом этапе Евро-2024 сыграют с Францией, Нидерландами и Польшей.

    Новости по теме
    Стали известны подробности переговоров Рангника с «Баварией»
    «Бавария» рассматривала девять тренеров 6
    «Бавария» вернулась к кандидатуре тренера, работавшего в «Локомотиве» 4
    Источник: Salzburger Nachrichten

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:48
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+