Рангник выдвинул требование «Баварии»

Ральф Рангник готов возглавить «Баварию» по окончании сезона-2023/24.

Действующий тренер сборной Австрии согласится уйти в мюнхенский клуб, если получит там полный контроль над трансферами.

Рангник хочет, чтобы его полномочия были выше, чем у спортивных директоров Макса Эберля и Кристофа Фройнда.

Также «Баварии» придется заплатить компенсацию за тренера – Австрийский футбольный союз требует 5 миллионов евро.