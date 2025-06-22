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  • Экс-руководитель «Локо» объяснил, почему не стоит покупать игроков 28-30 лет за большие суммы

Экс-руководитель «Локо» объяснил, почему не стоит покупать игроков 28-30 лет за большие суммы

Сегодня, 20:21
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Главный тренер сборной Австрии, бывший руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ральф Рангник высказался о подписании возрастных игроков.

«Барселона» и «ПСЖ» – две самые молодые команды в последнем розыгрыше Лиги чемпионов. О чем это вам говорит?

– Будь я владельцем или спортивным директором клуба, я бы подписывал контракты и вкладывался только в молодых футболистов. Потому что только это имеет смысл, как ни крути. Есть ли смысл тратить 30, 40, 50 миллионов [евро] на подписание игрока, которому 28 или 30 лет? На самом деле нет.

Давайте посчитаем. Я предлагаю контракт на 5 лет игроку, которому 28-30 лет. Вы тратите на трансфер 50 миллионов, дополнительно в среднем 15 миллионов евро в год, умноженные на пять [вероятно, имеется в виду зарплата игрока]. Это 65 [миллионов евро] плюс 50 на трансфер – итого 115 миллионов плюс агентские выплаты. Вся операция обойдется примерно в 130 миллионов.

Зачем это нужно? Вы не вернете эти деньги. Кроме того, если вам не повезет, игрок может быть бесполезен в последние 1-2 года [контракта].

Это все равно что сделать ставку или пойти в казино. Поставить 130 миллионов на красное или белое. Я знаю, что немного преувеличиваю, но вы меня поняли.

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Источник: Sport.es
Франция. Лига 1 Испания. Примера Австрия Барселона ПСЖ Локомотив Рангник Ральф
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