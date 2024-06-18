Главный тренер Австрии ответил на вопрос, заслужила ли команда поражение в матче с Францией

Наставник сборной Австрии Ральф Рангник поделился мыслями по поводу итогов матча группового раунда Евро – 2024 с Францией (0:1).
«Мы создавали моменты. Конечно, Франция тоже это делала. Наш вратарь Патрик Пенц проделал отличную работу. У меня нет упреков к своим игрокам. Они не всегда принимали правильное решение, но не будем забывать, кто был соперникам. Будем честны: у Франции было больше шансов, и это была их заслуженная победа. Но до последней минуты мы выкладывались все на поле. Теперь нам нужно смотреть вперед и постараться победить сборную Польши в пятницу», – пояснил Рангник.
- Австрия неудачно начала континентальный турнир в Германии. Дружина Рангника проиграли одному из главных фаворитов Евро Франции. Французам удалось забить гол в первой половине встречи. Во вторые 45 минут игры команда Дидье Дешама уверенно довела дело до победы. Следующим соперником австрийцев станет Польша, уступившая Нидерландам (1:2).
- 65-летний немец Ральф Рангник находится у руля Австрии с лета 2022 года. За этот период времени тренер провел 23 поединка. В них он сумел одержать 13 побед. Также в активе Рангника 4 поражения и 6 ничьих.