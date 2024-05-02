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    Рангник отказался возглавить «Баварию»

    Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник не принял условия «Баварии» и отказался стать главным тренером мюнхенского клуба в следующем сезоне. Он считался фаворитом в борьбе за этот пост.

    Сообщается, что он согласовал продолжение работы со сборной Австрии с Австрийским футбольным союзом.

    • Нынешний главный тренер «Баварии» Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона.
    • В 2021 году Рангник был руководителем «Локомотива» по спорту и развитию.
    • Австрия сыграет на Евро-2024 в группе с Польшей, Нидерландами и Францией.

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    Источник: страница Кристиана Фалька в соцсети X

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    Комментарии (3)
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    Мордаванин
    1714639816
    бабки не те.. и картофан без укропа.. да и бельё сырое.. не то что на РЖД
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    VGreen
    1714639911
    ***, как этого шарлатана приглашают такие большие клубы....
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    BlackMurder
    1714641454
    Это хорошая новость
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