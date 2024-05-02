Рангник отказался возглавить «Баварию»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник не принял условия «Баварии» и отказался стать главным тренером мюнхенского клуба в следующем сезоне. Он считался фаворитом в борьбе за этот пост.
Сообщается, что он согласовал продолжение работы со сборной Австрии с Австрийским футбольным союзом.
- Нынешний главный тренер «Баварии» Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона.
- В 2021 году Рангник был руководителем «Локомотива» по спорту и развитию.
- Австрия сыграет на Евро-2024 в группе с Польшей, Нидерландами и Францией.