Рангник отказался возглавить «Баварию»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник не принял условия «Баварии» и отказался стать главным тренером мюнхенского клуба в следующем сезоне. Он считался фаворитом в борьбе за этот пост.

Сообщается, что он согласовал продолжение работы со сборной Австрии с Австрийским футбольным союзом.