Алаба поделился впечатлениями от работы Рангника с Австрией

Защитник сборной Австрии Давид Алаба высказался о работе главного тренера команды Ральфа Рангника.

«Вклад Рангника? Огромный. Ему действительно удалось сделать гораздо больше и многое изменить к лучшему. Мы, игроки, часто замечаем это в команде. Он и его тренерский штаб работают на высоком уровне. Мы действительно рады, что он с нами.

Он уже многое изменил, и я думаю, вы очень хорошо видите его почерк в наших играх», – сказал Алаба.