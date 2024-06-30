Алаба поделился впечатлениями от работы Рангника с Австрией

Защитник сборной Австрии Давид Алаба высказался о работе главного тренера команды Ральфа Рангника.
«Вклад Рангника? Огромный. Ему действительно удалось сделать гораздо больше и многое изменить к лучшему. Мы, игроки, часто замечаем это в команде. Он и его тренерский штаб работают на высоком уровне. Мы действительно рады, что он с нами.
Он уже многое изменил, и я думаю, вы очень хорошо видите его почерк в наших играх», – сказал Алаба.
- Рангник принял Австрию в 2022 году.
- В 2021 году Ральф занимал должность руководителя «Локомотива» по спорту и развитию.
- Австрия в 1/8 финала Евро-2024 сыграет с Турцией.
Источник: УЕФА