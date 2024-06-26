Мостовой отреагировал на результаты Рангника в сборной Австрии

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере сборной Австрии Ральфе Рангнике.

«В сборной Австрии все футболисты играют в топ-лигах, это не «Локомотив». В футбол играют не тренеры и менеджеры, а футболисты. Рангник играть не умеет, ха-ха. А что касается работы Рангника в «Локомотиве», то я вообще его там не помню. Мне нефутбольные люди неинтересны», – сказал Мостовой.